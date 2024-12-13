日本JR：2026年3月廢除往復折扣 買來回票不再省錢

（中央社記者戴雅真東京13日專電）日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動，但也有人疑惑不解，不清楚什麼是往復折扣，顯示隨著在綠色窗口購票的人數減少，現代人似乎愈來愈不理解購票規則。

所謂「往復折扣」指的是車程單程距離超過601公里時，往返路程（去程加上回程）的車票費用會分別打9折的制度。例如，從東京到岡山縣的距離超過601公里，因此符合買來回票打折的條件，比起分別購買去程和回程車票，購買來回票會更便宜。

然而，正如同社群媒體上有許多網友不清楚往復折扣，許多乘客根本不知道有這條規定存在，常常會發生混亂的情況。比如，乘客到綠色窗口（購票口）想要購買從東京到新神戶的新幹線往返車票，這時職員就會建議，「如果從東京買到（新神戶的）下一站西明石站，車票會更便宜喔。」

這是因為從東京到新神戶的單程距離沒有超過601公里，但是到西明石站的距離超過了601公里，符合折扣條件，雖然距離更遠，但比起買到新神戶站可以便宜1000多日圓。車站職員更熟悉票價優惠，基於想讓乘客省錢的目的才提出建議，乘客卻不了解其意，產生「雞同鴨講」的對話。

乘客會問，「為什麼我要買到更遠的地方？」，職員回答，「因為有一種叫做往復折扣的制度，買到西明石站的往復車票會更便宜」。乘客詢問，「但是我只是要到新神戶站而已啊！」，職員解釋，「雖然車票買到西明石站，但是您可以在新神戶站下車。」有些乘客最終仍沒搞清楚，因此選擇拒絕職員建議，白花了一筆錢。

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其實這種車票不用依照票面上的車站上下車，想要在新神戶站提前下車也可以，但由於規則相對複雜，很多乘客可能誤以為必須按照票面標注的車站使用。在這種情況下，許多職員會按照乘客的要求給票，不再解釋下去，畢竟連「乘車券」和「特急券」都搞不清楚的乘客也不在少數。

對於取消往復乘車券和往復折扣，許多鐵道迷表示惋惜。JR集團表示，取消原因是因為「使用頻率愈來愈低」。如今更多人選擇透過智慧型手機購買新幹線車票，也導致更多人不清楚這些制度。（編輯：高照芬）1131213