波蘭總理圖斯克納私營電視台為戰略公司 禁止出售

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（中央社記者彭維楀華沙15日專電）根據波蘭法律網（Prawo.pl）報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）11日宣布，政府將波蘭最大的兩家私人電視台TVN和Polsat納入戰略保護企業名單。意即沒有波蘭政府的同意，就不可能接管或收購此類公司。

按照圖斯克的說法，這項措施意在防止外國資本，尤其是敵對國家收購私營媒體的所有權。圖斯克強調，這項決定是為了保護波蘭的媒體獨立性和國家安全，避免外部勢力影響波蘭的選舉過程和公共輿論。

波蘭政府早先已將17家公司納入戰略保護企業，包括國有能源巨頭Orlen，Tauron和法國擁有的電信公司Orange Polska。如今，TVN和Polsat成為第一批受影響名單的私營媒體。

根據波蘭新聞網站Onet報導，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）考慮出售所持有TVN的股份，有消息稱捷克的PPF集團和匈牙利商人維達（József Vida）可能有意收購。值得注意的是，維達和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）關係密切，而圖斯克一向對奧班的親俄立場持批評態度。

圖斯克這項措施獲得執政聯盟內部廣泛支持。公民聯盟（KO）議員康維尼斯基（Zbigniew Konwiński）表示，「波蘭的媒體應該為波蘭人服務，而不是為克里姆林宮服務。」歐洲議會議員什切爾巴（Michał Szczerba）則宣稱，這一行動是保護自由媒體，對抗俄羅斯影響力的重要一步。

然而，來自主要反對黨法律與正義黨（PiS）的前司法部長齊奧布羅（Zbigniew Ziobro）稱，圖斯克的做法損害私人所有者的利益，並違反法律交易原則和所有權關係；前司法部長卡萊塔（Sebastian Kaleta）進一步指責，圖斯克非法將媒體納入戰略名單，表示他試圖控制媒體的話語權，且法律上根本不允許媒體進入這份名單，並指控圖斯克政府肆意篡改法律。

TVN被認為是波蘭最具影響力的媒體之一，擁有多個新聞頻道與娛樂頻道。自2018年以來，TVN一直由華納兄弟探索公司擁有，並以自由主義和批評PiS政黨立場而聞名。

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在2021年，前PiS政府曾通過一項立法，試圖迫使華納兄弟出售TVN股份，聲稱外國媒體控制波蘭的媒體市場，不符合國家利益。儘管波蘭國會通過，但最終被總統杜達（Andrzej Duda）否決。他以損害波蘭的投資環境，可能引發波蘭對言論自由的擔憂，以及違反波蘭與美國之間的經濟協議為理由拒絕。

如今隨著TVN的潛在出售計劃浮出水面，圖斯克政府是否失去一位對反對黨持批評聲浪的重要媒體盟友，值得觀察。（編輯：韋樞）1131216