韓總統彈劾案主審官曝光 為尹錫悅任命具保守傾向

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國憲法法院今天上午就總統尹錫悅彈劾案召開首次會議，以電子抽籤方式決定主審及負責調查等工作的大法官；媒體稍晚曝光這次主審為尹錫悅任命的保守傾向大法官鄭亨植。

韓國憲法法院今天向媒體說明大法官會議內容時，表示大法官共同決並不公開這次主審法官身分，但稍晚JTBC電視台獨家報導指出主審法官為尹錫悅所任命的大法官鄭亨植後，韓聯社等多家媒體也引述司法界人士說法跟進報導。

韓聯社報導，憲法法院今天就尹錫悅、法務部長朴性載、警察廳長趙志浩等3人的彈劾案分配主審法官，決定方式是隨機電子抽籤分配，最終由鄭亨植擔任尹錫悅彈劾案的主審法官，同分部的李美善大法官也依規定負責證據調查等工作。

憲法法院代理院長文炯培說明，不公開主審是依照憲法法院內規進行，就此案找不到例外的根據；他也強調，無論主審是誰，都不會影響裁判的速度與方向。

但仍有意見認為憲法法院應就尹錫悅彈劾案公開主審官。雖然原則上不公開主審，但韓國憲政史上前兩次彈劾總統（前總統盧武鉉、朴槿惠）時，實際上都因考慮案件嚴重性公開主審法官。媒體也格外關注這次主審大法官身分。

目前韓媒報導的主審大法官鄭亨植是去年12月在尹錫悅直接任命下開始擔任大法官，畢業於首爾大學法律系，曾任最高法院裁判研究官，大田高等法院、首爾高等法院審判長，首爾行政法院首席審判長，首爾回生法院（破產法院）院長，以及大田高等法院院長等。

在目前6名大法官中，鄭亨植是唯一被認為具有明顯保守傾向的大法官，其餘5人分別是被視為中立偏保守的金福馨、中立的金炯枓、中立偏進步的鄭貞美，以及進步傾向的代理院長文炯培與李美善。

他就任大法官後經手的判決被認為具有個人傾向。例如在今年5月的「首爾市公務員間諜工作」案被害者追加起訴檢察官時，與其他兩位大法官一同做出「檢察官並未違法」裁定；今年8月就政府未設定長期溫室氣體減排目標做出違憲裁定等。

京鄉新聞報導則指出，鄭亨植擔任首爾高等法院審判長時，曾在朴槿惠政府貪腐、政商勾結案的上訴審中將三星電子會長李在鎔緩刑後釋放。

鄭亨植除是現任6名大法官中唯一由尹錫悅提名並任命外，也是尹錫悅6日新任命的「為真實、和解的往事整理委員會」委員長朴宣映的妹夫，與朴宣映的丈夫、前大法官閔日榮是連襟關係，跟尹錫悅關係受矚。

「為真實、和解的往事整理委員會」簡稱真實和解委員會，是2005年依韓國「為真實、和解的往事整理基本法」設立的獨立委員會，主要為調查抗日獨立運動及海外僑民歷史及相關違反人權事件等。

尹錫悅在第一次彈劾案表決前一天任命朴宣映為委員長引發爭議，相關市民團體已向高層公職人員犯罪搜查處提出告發。（編輯：陳承功）1131216