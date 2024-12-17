俄防長：俄國須做好與北約一戰準備

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）今天在一場軍方與總統蒲亭的聯合會議表示，俄國必須完成對烏克蘭戰爭，並為日後可能與北大西洋公約組織（NATO）一戰做準備。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，別洛烏索夫說：「俄羅斯國防部必須為一切事態發展做好準備，包括在今後10年內於歐洲與北約的可能軍事衝突。」

美國總統當選人川普今天才又呼籲盡速結束俄烏戰爭，說「我們正設法讓在烏克蘭的這場糟糕又駭人的戰事停下，我們會取得一些進展，但這很吃力且不討好」他還要烏克蘭總統澤倫斯基「應該做好達成協議的準備」。

然而俄方的說法卻顯示無意停止這場他們發動兩年多來的戰事。別洛烏索夫表示，俄方目前在戰場居於主動，目標是明年全面攻佔烏克蘭的盧甘斯克、札波羅熱、赫松和頓內茨克4州。他聲稱烏軍已兵疲馬乏，而俄軍卻在各戰線快速推進。

別洛烏索夫還說，俄國今年徵募的兵員超過42萬7000人，相當於平均一天1200人。

他提醒俄國須做好與北約一戰的準備，因為北約正對俄國加諸威脅，「今年7月北約峰會的相關決定，已證明這點（對俄威脅），也反映在美國和其他北約國家的教範文獻內」。

紐約時報指出，蒲亭在這場與軍方高階人員1小時的年度視訊會議裡完全沒提到敘利亞情勢，表明打贏烏克蘭戰爭是他頭號優先要務。

蒲亭尚未就盟友敘利亞總統阿塞德政權一個多星期前在反抗勢力閃擊下垮台一事公開發表談話。紐時認為，這種沉默凸顯俄國的敘利亞軍事基地前景存在不確定性，只好把重心全都擺在俄烏戰場。（譯者：陳亦偉）1131217