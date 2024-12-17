俄羅斯遭控干預歐洲多場選舉 德國憂成目標謹慎應對

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（中央社柏林17日綜合外電報導）隨著德國將於明年2月23日舉行國會選舉，柏林安全當局警告，俄羅斯與親俄人士可能加緊干預選舉並散播假消息，以拉抬極端政黨，並引發民眾對民主程序的質疑。

法新社報導，最近摩爾多瓦、喬治亞和羅馬尼亞等東歐國家選舉都出現俄羅斯干預的指控。因此德國當局擔憂，2月的選舉也將淪為親俄宣傳的目標。

媒體調查已發現，一些支持極右派「德國另類選擇黨」（AfD）及宣傳德國極左派政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（Alliance Sahra Wagenknecht，BSW）親俄觀點的行動，背後都有克里姆林宮的影子。

隨著選戰腳步加快，德國內政部已成立1個特別工作小組，以針對任何假消息、破壞行動、情報刺探和網路攻擊採取「必要保護措施」。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）告訴「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）：「鎖定特定受眾的謊言和誹謗是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政宣機器的工具之一。」

由於德國和其北大西洋公約組織（NATO）盟邦強力支持烏克蘭對抗俄羅斯的全面入侵，德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）10月警告：「無論我們喜不喜歡，我們正與莫斯科直接衝突。」

卡爾當時表示，幸好德國實際投票程序暫未遭操控，例如企圖影響計票。他也強調，在德國要這麼做並不容易，但俄羅斯已日益擅長辨識助長社會分化的議題，也會設法讓這些議題討論度上升，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷和德國經濟困境等。

卡爾指出，這種方式會助長極端主義氣焰， 因此左派或右派德國人士天真複述莫斯科說法的情況時有所聞。

根據數家德國媒體9月發布的聯合調年度度報告，1家名叫「社會設計機構」（Social Design Agency，SDA）的俄羅斯行銷公司是莫斯科政治宣傳機構，「受克里姆林宮直接控制」。它在網路上散布具針對性、情緒性的假消息，以讓德國選民「對未來感到恐懼」，並促使德國另類選擇黨的支持率被拉高到20%。

還有不少可疑網路消息是關於氣候變遷的正反爭論，並鎖定遭德國另類選擇黨公開點名為政敵的左傾政黨「綠黨」發動攻擊。

數名綠黨領袖遭到意圖誹謗的文章抹黑，還有人工智慧（AI）造假影片指控他們醜聞纏身或犯下違法行動。

身兼安全專家的綠黨國會議員馮諾茲（Konstantin von Notz）上週警告：「利用深偽技術等AI生成假消息的做法，長期以來一直是個嚴肅的安全政策問題。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1131217