加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國測試飛彈期間 7中國人試圖非法進入關島被捕

2024/12/21 13:48（12/21 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
關島安德森空軍基地。（圖取自facebook.com/Andersen36WG）
關島安德森空軍基地。（圖取自facebook.com/Andersen36WG）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡21日綜合外電報導）關島海關檢疫局表示，7名中國公民因涉嫌非法進入關島遭到逮捕，當時美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）正利用新的雷達進行重要飛彈攔截測試。

路透社報導，關島海關檢疫局（Customs and Quarantine Agency）說，在本月10日到11日被捕的中國公民中，至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。關島有許多這類設施，包括曾於10日進行飛彈測試的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）昨天在報告中說：「對美國軍事設施進行間諜活動，尤其是有飛彈發射能力的設施，可以為中華人民共和國提供可能有價值的情報。」

關島有關當局說，這7名中國人都是從塞班島（Saipan）搭著同一艘船抵達，並說相關調查正在進行中。

中國外交部未立即回應置評要求。

美國計劃在關島周圍16處地點設置空中與飛彈防禦網絡，嚇阻任何針對關島的飛彈攻擊，讓對方因行動複雜且需耗費大量資源而放棄攻擊。

這項計畫目的在整合最先進的美國飛彈防禦系統與雷達，未來10年可能耗資高達100億美元。

美方本月10日的飛彈測試成功，飛彈防禦署表示，每年最多可進行2次的攔截測試。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131221

#中國
#美國
#關島
延伸閱讀
強化關島防禦 分析：美在台海衝突唯一可靠行動地點紐時：中國駭客入侵關島基礎建設 真正目標疑是台灣美將強化防禦關島 每年2次攔截追蹤飛彈測試
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：