民眾爭搶救濟糧食 奈及利亞兩起意外32死

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（中央社拉哥斯22日綜合外電報導）奈及利亞日前發生兩起踩踏事件，民眾在救濟糧食分發中心前推擠爭搶。警方今天表示死亡人數已上升至32人，當局正努力面對救濟活動中一連串的類似事件。

法新社報導，奈及利亞警方表示，昨天在南部城鎮奧基加（Okija）一個救濟糧食分發中心前，有22名排隊民眾死亡；警方先前曾表示「許多人」因此事件喪生。

同一天，在阿布加（Abuja）一座為「弱勢群體與老年人」提供食物的教堂外也發生踩踏，至少10人死亡。兩起意外發生後，奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）取消了他原定的行程。

奈及利亞接連發生此類意外之際，這個非洲人口最多的國家正努力面對此世代最嚴重的經濟危機。奈及利亞11月通貨膨脹率飆升至34.6%。

奈及利亞東南部安那布拉州（Anambra）警方發言人確認奧基加有22人死亡，並向遇難者家人與朋友表達哀悼之意。

安那布拉州警方發言人伊肯加（Tochukwu Ikenga）今天在聲明中表示：「這起不幸事件的調查仍在進行。」

警方表示，阿布加麥塔瑪（Maitama）區聖三一教堂（Holy Trinity Catholic Church）外發生的踩踏事件有10人死亡，其中包括4名兒童。根據警方發言人，另有8人在推擠中受傷。

提努布總統表示：「在這個歡樂與慶祝的季節，我們一起與同胞哀悼失去親人的苦痛，祈願聖靈賜予他們慰藉與療癒。」

總統發言人以聲明表示，提努布「取消今天在拉哥斯的所有官方活動…以悼念踩踏事件遇難者」。

警方指出，昨天的事件與西南大城伊巴丹（Ibadan）一所學校園遊會19日發生的踩踏意外相似。那次推擠造成35名兒童死亡，另有6名兒童重傷。

奈及利亞國家緊急事務管理局（NEMA）發言人伊齊基爾（Maazo Ezekiel）昨天表示：「這是伊巴丹事故重演。」

伊齊基爾補充說：「這種情況過於猖獗，代表分發這些救濟物品前沒有採取預防措施。」

奈及利亞國家緊急事務管理局主任在聲明中呼籲：「在分發救濟品期間進行適當的人群管理，以防止踩踏和可避免的生命損失。」

發言人伊齊基爾補充說：「向極於期待的人們發放必需品卻沒有適當的人群管控，通常會導致如此情況。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131223