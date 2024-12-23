斯洛伐克總理會蒲亭 談烏拒絕續約後天然氣運送問題

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在克里姆林宮與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）會談，討論俄羅斯天然氣輸送的未來。

法新社報導，兩位領袖也討論到烏克蘭戰爭。數小時前，蒲亭警告基輔，將因無人機攻擊遭到嚴厲報復。

極度仰賴俄羅斯天然氣的斯洛伐克，對供應前景表示擔憂，因為允許其經由烏克蘭接收俄國天然氣的合約將於年底到期，而烏克蘭已經明確表示不會續約。

俄羅斯2022年與烏克蘭爆發敵對行動以來，費佐是少數與蒲亭保持友好關係的歐洲領導人之一。費佐的國家是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國，費佐訪莫斯科一事之前不曾對外宣布過。

俄羅斯電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）在加密通訊軟體Telegram頻道上傳兩位領導人會面、微笑並握手致意的短片。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）稍晚僅證實會議已經結束，還說兩位領導人不會發表聯合聲明。

但兩人會談後，費佐在其臉書帳號發文說，今天與蒲亭會面，是為了對烏克蘭總統澤倫斯基反對「經由烏克蘭向我國領土輸送天然氣」一事做出「回應」。

費佐表示，蒲亭證實俄羅斯「準備…繼續向西方和斯洛伐克供應天然氣」，但這在2025年1月1日之後幾乎不可能」。

兩位領袖也就烏克蘭衝突，以及「早日和平結束的可能性」交換了意見。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131223