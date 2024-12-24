雪梨雙屍案 警研判台灣夫欠賭債惹殺機連累中國妻

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）中國女子李卓君和台灣丈夫陳家寶日前雙雙陳屍澳洲雪梨機場附近。報導稱，曾販毒被捕的陳家寶嗜賭成性，欠高利貸巨額債務，可能因此招徠殺機，連累一直被蒙在鼓裡的妻子。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，33歲陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯）的遺體17日在雪梨南部約瑟夫．班克斯爵士公園（Sir Joseph Banks Park）附近被發現沉在溪水中。

他同為33歲的妻子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）的遺體9日先被晨跑民眾發現，以塑膠包裏的遺體當時已經腐爛。兩具遺體陳屍地點僅相隔10公尺。

上週有消息透露，陳家寶有「嚴重賭博習慣」，欠高利貸大筆債務。其他消息指出，他多年前就有毒品犯罪紀錄。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）取得警方檔案顯示，陳家寶2020年曾在一起針對所謂「打電話找毒販」（dial-a-dealer）的緝毒行動中被捕。

法院文件顯示，顧客在雪梨毒品交易網站LeafedOut上選擇大麻，再由暱稱「虎克船長」（Captain Hook）的陳家寶駕駛銀色Holden Vivo轎車運送大麻，以及摻有毒品的食品。

陳家寶沒有發現其中一位顧客是臥底警察，用可以追蹤的鈔票付款給他。2020年7月17日他因為闖紅燈遭警攔停，車上散發大麻味，警方在他夾克口袋中起獲裝滿毒品的2個三明治袋，汽車手套箱中又發現5袋。

他辯稱毒品是供自己使用，但警方後來又在他當時位於雪梨皮爾蒙特（Pyrmont）的公寓中起獲大麻包和摻有毒品的食品。

警方表示，當時車上還有一名不是李卓君的女乘客，跟陳家寶一起進行毒品交易。

持「過橋簽證」（bridging visa）在澳洲境內停留的陳家寶當時出示台灣駕照作為身分證明。他沒有正式工作，警方認為他可能棄保潛逃。

警方在檔案中指出：「運用線上平台宣傳和安排供應違禁毒品，所涉犯罪嚴重且複雜。」調查並發現，「供應違禁毒品是被告唯一的收入來源」。

2020年11月，陳家寶對7項持有或供應大麻的指控認罪，被判處12個月的社區矯正。但2022年7月，他再次因供應毒品被定罪，遭判處18個月的社區矯正，今年1月刑滿。

警方推斷，賭博成性的陳家寶積欠高利貸巨額賭債，因而招徠殺身之禍並牽連妻子。

警官杜赫蒂（Danny Doherty）證實，陳家寶的財務困境是「偵辦重要方向」。

他說：「他們欠債。我們不知道有其他犯罪行為，李卓君必定因此而不幸遇害。」

據悉李卓君對陳家寶欠債的事並不知情。

警方研判，這對夫妻在雪梨西南方格林納克（Greenacre）的住家被人殺害後遭到棄屍。自從11月以來就沒有人再見過兩人。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1131224