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阿塞德垮台敘利亞混亂局勢擴大 14警員遇伏擊身亡

2024/12/26 09:14（12/26 09:47 更新）
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敘利亞武裝份子聚集在大馬士革街道上的車輛。（美聯社）
敘利亞武裝份子聚集在大馬士革街道上的車輛。（美聯社）
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（中央社大馬士革25日綜合外電報導）敘利亞過渡政府今天指出，14名警方成員在塔爾圖斯（Tartous）郊區遭效忠阿塞德政權的部隊「伏擊」殺害；其他地方的示威和夜間宵禁標誌著阿塞德下台後前所未有的混亂局面。

路透社報導，敘利亞新上任內政部長在通訊平台Telegram指出，除14人遇害身亡，還有10名警員在他所謂的阿塞德（Bashar al-Assad）政府「殘餘」勢力伏擊下受傷，他矢言嚴厲打擊「任何膽敢破壞敘利亞安全或危害公民生命的分子」。

敘利亞國營媒體報導，警方稍早在荷姆斯市（Homs）實施宵禁前，當地因相關示威出現混亂。荷姆斯市居民說，示威活動是由少數的阿拉維教派（Alawite）和什葉派穆斯林宗教社群成員帶領。

路透社無法立即證實示威者訴求和混亂的程度。

部分居民稱，這些示威活動與近期針對少數阿拉維教派成員施壓和暴力有關，這個教派長期以來被視為效忠於阿塞德。

阿塞德於12月8日遭遜尼派伊斯蘭反抗軍推翻。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1131226

#Telegram
#什葉派
#阿塞德
#敘利亞
#路透社
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