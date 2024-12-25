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敘利亞反抗軍與當局達成協議 同意解散並併入國防部

2024/12/25 10:42（12/25 11:34 更新）
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敘利亞反抗軍11月29日開戰車行駛在阿勒坡街道上。（路透社）
敘利亞反抗軍11月29日開戰車行駛在阿勒坡街道上。（路透社）
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（中央社大馬士革24日綜合外電報導）敘利亞新領導人今天宣布，已與國內反抗軍組織就解散並併入國防部達成協議。

法新社報導，控制敘利亞東北部大片地區、有美國支持的庫德族部隊缺席會議。

敘利亞新聞社（SANA）和當局Telegram帳號發布的聲明指出，反抗軍組織與敘利亞新領導人夏拉（Ahmad al-Sharaa）之間的會議，「最終達成協議解散所有組織，並在國防部監督下進行整合」。

就在兩個多星期前，前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）發動閃電攻勢後逃離敘利亞。

長期化名「喬拉尼」（Abu Mohammed al-Jolani）的夏拉表示，新當局「絕不允許敘利亞存在不受國家控制的武器」。

他說，這也適用於庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）。

「沙姆解放組織」軍事首長上週告訴法新社，庫德族控制區將在新領導階層帶領下進行整合，「敘利亞不會分裂」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131225

#法新社
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