影片瘋傳阿拉維派聖地遇襲 引發敘利亞各地抗議

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（中央社大馬士革25日綜合外電報導）一段影片顯示什葉派分支阿拉維派（Alawite）聖地遭到攻擊，今天在敘利亞引發怒火抗議。戰爭監控組織指出，荷姆斯市（Homs）1名示威者被殺害。

法新社報導，根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），托土斯省（Tartus）發生因企圖逮捕1名前政府官員，導致致命衝突。托土斯省是效忠遭罷黜阿塞德（Bashar al-Assad）的阿拉維派大本營。

敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞新政府14名安全人員和3名武裝分子在托土斯省的衝突中死亡，當時部隊企圖逮捕1名效力阿塞德政權的官員。

在敘利亞西部的荷姆斯市中心，因聖地遭攻擊影片引發眾怒，抗議者佔據街頭。設於英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，「維安部隊…開火驅離」抗議群眾，導致1名示威者死亡和5人受傷。

敘利亞人權瞭望台組織報告，托土斯和另一個阿拉維派據點拉塔基亞（Latakia）等城市爆發數千人示威抗議，其他包括阿塞德故鄉卡達哈（Qardaha）等地區也出現抗議活動。

這是阿塞德字本月稍早垮台以來，由阿拉維派發動的最大規模抗議，昨天有數以百計敘利亞民眾抗議首都大馬士革耶誕樹遭縱火焚燒事件。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131226