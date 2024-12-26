日中外相會談 日媒：中國強調「村山談話」免輿論反彈

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本與中國外相25日會面後，日中各自發表會中重點。日媒分析，中國特別強調「村山談話」，稱日本「表達深刻反省和由衷道歉」，是因為中國宣布恢復進口日本水產品以及對日本公民免簽待遇，為避免輿論認為是對日本讓步，才會特意強調。

日本外務大臣岩屋毅25日在北京與中國外交部長王毅會見。日方會後表示，岩屋毅告訴王毅，日本正密切關注台灣情勢和最近中國軍隊活動，呼籲立即釋放遭到中國當局拘留的日本公民，同時確認了中方將落實恢復日本水產品進口的共識。

中國方面則說，岩屋毅在會中表示，日方恪守日中聯合聲明原則，尊重並理解中方在台灣問題上的立場。日方在歷史問題上繼續秉持「村山談話」明確的立場，表達深刻反省和由衷道歉。感謝中方給予日本公民免簽待遇，日方將進一步放寬簽證政策，便利雙方人員往來。

「產經新聞」分析，中國在聲明中強調「村山談話」，但日本方面發布的聲明沒有提及歷史問題或「村山談話」，顯示兩國政府關注重點的差異。

「村山談話」指的是1995年8月15日第二次世界大戰終戰50週年紀念日，時任首相的村山富市發表的談話。他承認日本的殖民統治和侵略給各國人民帶來了巨大的損害和痛苦，特別是亞洲國家。為了確保未來不再犯錯，要謙虛地接受這無庸置疑的歷史事實，並表達深切的反省與誠摯的歉意。

根據日本外務省的說法，會談話題涉及歷史認知時，岩屋毅提到了村山談話以及2015年終戰70週年紀念日、時任首相安倍晉三的談話，並說明現任首相「石破茂內閣繼承這些談話」。

因此實際上，岩屋不僅提到村山談話，還提到了展望未來的安倍談話，但中國方面僅稱岩屋說，日方在歷史問題上繼續秉持村山談話明確的立場，並聲稱岩屋毅再次表達了「反省和道歉」。

岩屋毅訪問中國前接受香港鳳凰衛視專訪，當時他以「個人觀點」提到，「日本過去曾實施了錯誤的國策，不能再重蹈覆徹，要堅持走和平國家道路」，並表示石破內閣繼承村山談話和河野談話（1993年時任首相河野洋平對日軍在二戰強徵慰安婦表示反省與道歉）的精神。

產經新聞分析，這次日中外相會談後，中國方面發表的聲明強調「村山談話」，顯示在日中關係當中，中國持續重視歷史問題。

另一方面也可推測，由於中國在9月宣布即將恢復對日本水產品的進口，又在11月恢復對日本公民短期停留免簽待遇，為了避免被國內輿論解讀為對日本讓步而受到抨擊，可能特意把「村山談話」作為談話成果來加以強調。（編輯：陳承功）1131226