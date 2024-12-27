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美CDC：國內首例人類染禽流感重症病毒樣本現變異

2024/12/27 21:34
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國上週通報國內首起人類感染禽流感的重症病例，美國疾病管制暨預防中心今天表示，分析發現這起病例的病毒採樣出現變異，但這變異不存在於患者自宅後院的染疫禽鳥樣本。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，這位患者的樣本顯示血凝素（hemagglutinin）基因發生變異；血凝素是禽流感病毒的一部份，在病毒寄生宿主細胞方面發揮著關鍵作用。

美國疾病管制暨預防中心強調，禽流感疫情對一般大眾造成的風險沒有改變，目前依然很低。

美國上週通報境內首起人類感染禽流感病毒的重症病例，患者位在路易斯安那州，年齡超過65歲，併發嚴重呼吸道疾病。

這位患者感染近來常見於野生鳥類與家禽的D1.1基因型病毒，而非在美國境內多個州的乳牛、人類病例及若干家禽所檢測到的B3.13基因型病毒。

在這位患者身上發現的變異很罕見，但其他國家的部分病例曾通報過這種變異。

美國疾病管制暨預防中心提到，目前尚未發現這名路易斯安那州患者傳染給其他人的情況。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131227

#禽流感
#美國
#美國疾病管制暨預防中心
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