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氣候變遷重創義大利 一年351起極端事件

2024/12/31 08:34（12/31 09:06 更新）
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義大利艾米利－羅馬那9月發生洪災，河水消退後滿是泥濘。（路透社）
義大利艾米利－羅馬那9月發生洪災，河水消退後滿是泥濘。（路透社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬31日專電）氣候變遷給全球帶來嚴重影響，調查顯示，義大利2024年發生多達351起極端氣候事件，包括異常的長期乾旱、暴雨、洪災等，極端氣候事件發生頻率較2015年增加6倍。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，根據義大利「環保聯盟」（Legambiente）的城市氣候觀測站統計數據，義大利受到氣候變遷的衝擊與日俱增，2024年是連續第3年創下超過300起極端氣候事件的紀錄。

數據顯示，義大利受到氣候變遷衝擊最劇烈的大區是艾米利－羅馬那（Emilia-Romagna），接下依序是米蘭所在的倫巴底（Lombardia）、西西里島（Sicily）、威尼斯所在的威內托（Veneto），以及皮埃蒙特（Piemonte）。

氣候變遷對人類生活影響甚鉅，在交通方面，共有22起氣候極端事件造成當地火車、公共運輸受損並暫停營運。

2024年義大利極端氣候事件的案例，包括暴雨引發的洪災多達134起，強風災害62起，另有46起河川氾濫災害，34起長期乾旱缺水，30起冰雹釀災，19起暴雨造成的土石流，及其他高溫異常等事件。

其中增加最多的氣候異常事件是旱災，與2023年相比增加54.5%，其次是河流氾濫成災與暴雨洪災。報告歸納，義大利面臨2種極端氣候挑戰，「太少水」或「太多水」。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）9月發布資料顯示，2024年北半球夏季已見到有紀錄以來的全球最高溫，比工業化前的同月平均水準上升逾攝氏1.5度。控制全球溫度升幅在攝氏1.5度內，是遏止氣候變遷對地球造成嚴重影響的關鍵門檻。

義大利環保組織指出，氣候變遷影響在高海拔地區更為明顯，使冰川日益消退，對生態系統和生物多樣性產生衝擊。

義大利「環保聯盟」主席洽法尼（Stefano Ciafani） 表示，2024年義大利再度被新一波極端氣候事件壓垮，並再次發現自己措手不及。他質疑義大利右派政府在過去2年多任期，未有效實施預防策略或對症下藥措施，義大利近期通過的2025預算也未投入足夠的環保資源。

義大利「環保聯盟」表示，最令人擔憂的是乾旱現象，2024年夏天，西西里島恩納（Enna）的佩爾古薩（Pergusa）湖因久旱變成了一個「水坑」，西西里島的乾旱是氣候危機警示，義國政府應立刻制定全國性的供水管理計畫，採取具體措施適應氣候變遷，以減少取水量、避免浪費。（編輯：張芷瑄）1131231

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