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熱帶氣旋奇多襲非洲莫三比克 摧毀11萬房屋至少94死

2024/12/23 10:56（12/23 11:11 更新）
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熱帶氣旋奇多侵襲莫三比克，16日當地滿目瘡痍，多數房屋遭摧毀。（Unicef Mozambique提供 via路透社）
熱帶氣旋奇多侵襲莫三比克，16日當地滿目瘡痍，多數房屋遭摧毀。（Unicef Mozambique提供 via路透社）
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（中央社莫三比克首都馬布托22日綜合外電報導）莫三比克災害管理機構今天表示，熱帶氣旋「奇多」（Cyclone Chido）上週橫掃印度洋後，已在莫三比克造成至少94人喪生，高於先前報告的76死數據。

莫國官員表示，氣旋奇多先是摧殘印度洋法屬馬約特島（Mayotte），接著襲擊非洲大陸，摧毀莫三比克11萬間房屋。

法新社報導，奇多登陸後，以每小時約260公里的陣風席捲莫國北部德爾加杜角省（Cabo Delgado），一天之內降雨量達250毫米。

受這場風暴影響的62萬名莫國民眾當中，有超過50萬人集中在德爾加杜角。專家說，這場風暴因人為氣候變遷而變得更加嚴重。

與此同時，莫三比克正經歷一場選後危機，反對派指控選舉舞弊，朝野陷入自莫國脫離葡萄牙獨立以來最嚴重的鬥爭。

目前為止，莫三比克仍是受氣旋奇多影響死亡人數最慘重的國家。

在馬約特島，法國內政部報告指出，奇多襲擊馬約特7天後，已有35人喪命、約2500人受傷。

在鄰國馬拉威，當地災害管理機構表示，雖然奇多強度減弱，仍造成13人喪生、近30人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1131223

影片來源：FRANCE 24 English
#熱帶氣旋
#莫三比克
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