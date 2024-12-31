告別2024迎接2025 法新社盤點世界各地回顧與展望

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）世界各地的人們今天將對著煙火驚嘆、舉起手中裝著香檳的酒杯互敬慶祝2025年到來，並告別為世人帶來巴黎奧運榮耀、川普戲劇性回歸及中東和烏克蘭動盪的過去一年。

法新社報導，2024年幾乎可以肯定將會是有紀錄以來最熱的一年。從歐洲的平原到尼泊爾的加德滿都谷（Kathmandu Valley），氣候引起的天災加劇造成了重大破壞。

在自封「世界新年首都」的澳洲大城雪梨，今天午夜將從當地知名的歌劇院和港灣大橋（Harbour Bridge）施放9公噸的煙火。預期將有100多萬名觀眾擠滿雪梨海岸最前線一睹煙火精彩畫面。

今天下午在風景如畫的雪梨港區沿岸，已見到跨年派對展開。許多來到這裡慶祝新年的人，對於告別過去一年感到鬆一口氣。

一些群眾正提早湧入雪梨岸邊卡位。32歲從事保險業的愛德華茲（Stuart Edwards）告訴法新社：「目前顯然在不同地方有許多戰爭和大變動正在發生。如果一切都能大致自行解決，對世界來說會是好事。」

今年令人輕鬆開心的世界大事，則有今年畫下句點的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）、在網路爆紅的泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng），以及西班牙足球神童亞馬爾（Lamine Yamal）以16歲之齡協助國家隊奪下歐洲國家盃（Euro 2024）冠軍。

此外，橫跨7、8月的巴黎奧運讓世界在短短幾週內目光一致。人們觀賞選手在塞納河（Seine River）裡比賽泳技、在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）影子下競賽，以及在凡爾賽宮（Palace of Versailles）外騎馬跨越修剪過的草坪。

●選舉動盪

今年是全球選舉年，在60多個國家有無數人參與投票。在俄羅斯，總統蒲亭（Vladimir Putin）以壓倒性得票率贏得連任，但這場選舉普遍被視為一場騙局。在孟加拉，國會大選後陸續爆發的學生示威運動最終將總理哈希納（Sheikh Hasina）趕下台。

不過，最受密切關注的還是11月5日的美國總統大選，結果也讓川普（Donald Trump）即將重返白宮。

從墨西哥到中東，川普重掌大權的展望已經正在掀起擾動。川普已經揚言要對中國經濟增加更多痛苦，還誇口有辦法在上任後「24小時」內停止俄烏戰爭。

●希望與憂懼

今年中東各地翻天覆地，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台逃亡，以色列進軍黎巴嫩南部，還鎖定黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）發動一波暗殺行動，包括遙控讓改裝後的呼叫器爆炸。

在加薩走廊（Gaza Strip），老百姓對於不斷消耗的戰爭愈來愈厭倦。隨著食物庫存、庇護處和藥品持續減少，當地的人道危機甚至變得更加嚴峻。

在迪爾巴拉（Deir el-Balah），如今有大量流離失所的加薩居民塞在擁擠的帳篷內棲身。其中1名女子告訴法新社：「2024年是最困難的一年。從年初開始我就陸續失去許多所愛的人，包括我的父親和幾位好友。希望能恢復安全與平安，希望戰爭終於結束。」

而在敘利亞，長期統治者阿塞德家族遭到伊斯蘭主義者領導的反抗軍推翻後，國家情勢還未完全穩定。民眾帶著希望與憂懼迎向新的一年。

在首都大馬士革，34歲律師艾約布（Maram Ayoub）告訴法新社：「今年因為安全情勢，我們不太敢外出。但我們決定克服自身恐懼，不讓我們的習慣改變。」

另一方面，俄羅斯對烏克蘭的全面侵略將在明年2月滿3年。烏克蘭在東側戰場武力居下風，如今還將面臨川普政府看似有意縮減對其至關重要的軍援。

在烏克蘭首都基輔的街上，教師車梅利茲（Kateryna Chemeryz）受訪時表示，她的新年願望是「烏克蘭終獲和平」及「不再有人死亡」。

●2025年值得期待事項

2025年仍然有許多事情令人期待，包括人工智慧（AI）預期會有的進展，以及猛烈的通貨膨脹有減緩跡象。

壞男孩代表的1990年代英國搖滾天團綠洲合唱團（Oasis）將展開歌迷等待已久的重組復出，韓國流行樂超級巨星團體防彈少年團（BTS）也將在成員服完兵役後重返舞台。

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此外，2025年國際足總俱樂部世界盃（2025 FIFA Club World Cup）將在美國登場，32支球隊將帶給足球迷滿足。而在印度則將慶祝12年一度的大壺節（Kumbh Mela），估計將有約4億信眾來到聖河河岸，是地球上最大規模的人們聚會。

不過，英國氣象局已預報2025年全球氣溫酷熱，表明很可能也將是有紀錄以來最熱年分之一。所幸電動車銷售正在成長，再生能源也加速發展，這讓改善氣候變遷的緩慢進展可能終將加速帶來一絲希望。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1131231