敘利亞反抗軍同意解散併入國防部 外籍戰士成為軍官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社黎巴嫩貝魯特30日綜合外電報導）敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官。

法新社報導，敘利亞實際領導人夏拉（Ahmad al-Sharaa）總司令部29日在通訊軟體Telegram，頒布任命49人擔任指揮官的指令，這是阿塞德（Bashar al-Assad）政府8日垮台以來，敘國首次頒布這類人事令。

這次人事令名單中包括部分來自夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）成員，以及在敘利亞內戰之初即逃兵加入反對派的前軍官。

另據路透社報導，2名敘利亞消息人士表示，隨著大馬士革當局試圖將反抗軍團體，組建成專業部隊，敘利亞新領導人也納入外國戰士，包括維吾爾人，以及約旦人與土耳其人。

據土耳其斯坦伊斯蘭黨（TIP）發布的聲明和敘利亞軍方消息人士證實，中國維吾爾族武裝分子庫達貝爾迪（Abdulaziz Dawood Khudaberdi）被任命為準將。

庫達貝爾迪也就是扎希德（Zahid），他是土耳其斯坦伊斯蘭黨部隊在敘利亞的指揮官。

土耳其斯坦伊斯蘭黨在官網發表聲明說，另外兩名維吾爾戰士阿卜杜薩馬德（Mawlan Tarsoun Abdussamad）和阿瑪德（Abdulsalam Yasin Ahmad）被授予上校軍階，並向他們及維吾爾族群體表達祝賀之意。

敘利亞國防部29日公告所有獲任命者的姓名，但是並未公告他們的國籍。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131231