黨內鷹派傳將跑票 美眾院議長強生連任之路岌岌可危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦眾議院再過3天將要決定誰當下任議長，由於出現黨內同僚將跑票的耳語，共和黨籍現任議長強生為連任之路日益神經緊繃。

法新社報導，總統當選人川普昨天為強生（Mike Johnson）背書，但即使如此，仍不足以讓這位現年52歲，來自路易斯安那州的保守派議員連任眾院議長，因為共和黨在眾院僅取得微弱多數優勢，幾乎沒有跑票的空間。

陷入混亂的2023年至2024年眾院會期，保守派議員不滿強生處理政府開支協商的方式格外引人注目，財政鷹派以他對民主黨讓步太多、對赤字立場軟弱為由而對他圍剿。

隨著川普就職大典日益逼近，升高眾院於明年元月3日能否表決選出議長的風險，因為如果沒有議長，眾院將一事無成，包括定於明年元月6日針對78歲川普當選進行的認證程序。

假設元月3日每位議員都出席且投票，而民主黨人全數支持黨籍非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），同時共和黨只有1人跑票，那麼強生還是可以連任。

但是肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）已經表明不支持他連任，少數強硬保守派也已公開表示，可接受議長換人做。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131231