日相石破茂新年願景 盼國民豐饒且充滿笑容

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本首相石破茂今天發表2025年初感想，期許「打造帶給大家豐饒與笑容的1年」。他也表明將著重三大政策課題，包含外交與安全保障（國防）、恢復日本全體活力、治安與防災。

「朝日新聞」報導，身為少數執政黨，政權運作之際相當艱困，石破茂對此表示，「會充分聆聽其他政黨的意見，並誠摯地儘可能達成廣泛共識，同時謙虛地守護國民的安心與安全」。

石破茂發表感想時，點出三大重要政策課題。

首先是外交與國防，他提及俄羅斯侵略烏克蘭，還有北韓頻繁發射飛彈等嚴峻的國際局勢，並強調：「將捍衛我國國家利益。」

關於第二點的地方創生，石破茂指出，「將矯正（人口）往東京集中的現象，並促進具有魅力的地方與都市連結，盼打造多元國民得以感到幸福的日本」。

他也表示，「將致力創造對未來抱有安心感的社會保障制度」。

至於第三點的治安與防災政策，石破茂說：「會盡最大程度防備不知何時會發生的災害」，並將加速2026年度成立防災廳的籌備腳步。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140101