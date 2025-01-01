外界籲保障少數群體 敘利亞新領導人會見基督徒

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（中央社大馬士革31日綜合外電報導）敘利亞實質領導人夏拉今天會見基督教、天主教、東正教和聖公會高層神職人員。夏拉身為敘國伊斯蘭領袖在本月稍早掌權後，外界呼籲他要保障少數群體的權利。

敘利亞總司令部（General Command）在通訊軟體Telegram發聲明指出：「敘利亞新政府領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）會見了大馬士革基督教社區的代表團。」

聲明中還包含了夏拉與天主教、東正教和聖公會神職人員會面的照片。

敘利亞新領導層自奪權以來，多次試圖安撫少數群體，保證他們不會受到傷害，儘管有些事件仍引發了抗議。

由於網路流傳一段影片，顯示敘國北部伊斯蘭教什葉派分支阿拉維派（Alawite）聖地遭攻擊，隨後在12月25日，敘國多地有數千人發起抗議。

12月24日，數百名示威者走上大馬士革基督教區街頭，抗議敘利亞中部哈瑪（Hama）附近先前發生耶誕樹遭焚燒事件。

據分析人士布蘭奇（Fabrice Balanche）指出，2011年敘利亞內戰爆發之前，境內約有100萬名基督徒，而目前人數已減少至約30萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140101