俄軍無人機元旦襲基輔釀1死6傷 戰事延燒至2025年

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市的官員表示，俄羅斯今晨出動無人機攻擊基輔，造成1死6傷及2個區域的建築物受損。

路透社報導，在烏克蘭空軍示警無人機接近基輔市之際，爆炸巨響劃破天空，市長克里契科（Vitali Klitschko）說防空系統擊退敵軍的攻勢。

克里契科表示，這波空襲造成一棟民宅的2層樓半毀。一名女性罹難者的遺體隨後從瓦礫堆中被抬出。

烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）發布聲明表示，被擊落的無人機殘骸毀損該銀行一棟建築物。克里契科說，殘骸也毀損另一區域的一棟非住宅用建築。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上回應這次空襲，他寫道：「即使是跨年夜，俄羅斯也只關心如何傷害烏克蘭。」

烏克蘭軍方表示，俄羅斯連夜出動111架無人機，烏軍在烏克蘭多個州擊落其中63架，另有46架遭電子干擾墜落。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140101