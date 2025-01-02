德國多地新年煙火燃放意外 5死1警重傷

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（中央社柏林1日綜合外電報導）德國警方今天表示，德國人向來都會燃放威力強大的煙火慶祝新年，各地與煙火相關的意外造成5人死亡，另有1名警官重傷。

法新社報導，德國人在跨年夜都會密集施放煙火慶祝，由於每年受傷人數居高不下，而且還會造成汙染並製造噪音，再度掀起禁用威力最強大煙火裝置的辯論。

警方發言人納斯（Florian Nath）說，有30名執法官員受傷，其中1人是被非法製造的煙火炸傷，傷勢嚴重。

警方表示，首都柏林連夜約有400人遭到逮捕，但說「沒有重大暴力衝突或事件」。

當地警方表示，1名24歲男子在西北部北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）帕德堡（Paderborn）附近點燃一枚煙火火箭後死亡，警方認為這個裝置是由死者自行製造。

在薩克森邦（Saxony）的歐薩斯（Oschatz），1名45歲男子點燃一枚「煙火炸彈」時造成頭部受傷。根據警方說法，這是一枚威力強大的F4類煙火，需要特別許可才能購買。

警方發言人說，同樣在這個東部地區，哈爾塔市（Hartha）有1名50歲男子在試圖點燃一枚煙火管狀炸彈時造成頭部受傷，接著當場死亡。

在德國北部的漢堡市（Hamburg）附近，1名20歲男子因為點燃1枚煙火死亡。

當地警方表示，最後，在柏林附近的克雷門（Kremen），第5名男子因為「不當操作」煙火死亡。此區另有3人因為類似情況受重傷。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140102