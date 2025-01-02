加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普將上任 駐美代表俞大㵢：台美關係可拭目以待
首頁 / 國際

德國多地新年煙火燃放意外 5死1警重傷

2025/1/2 08:56（1/2 09:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林1日綜合外電報導）德國警方今天表示，德國人向來都會燃放威力強大的煙火慶祝新年，各地與煙火相關的意外造成5人死亡，另有1名警官重傷。

法新社報導，德國人在跨年夜都會密集施放煙火慶祝，由於每年受傷人數居高不下，而且還會造成汙染並製造噪音，再度掀起禁用威力最強大煙火裝置的辯論。

警方發言人納斯（Florian Nath）說，有30名執法官員受傷，其中1人是被非法製造的煙火炸傷，傷勢嚴重。

警方表示，首都柏林連夜約有400人遭到逮捕，但說「沒有重大暴力衝突或事件」。

當地警方表示，1名24歲男子在西北部北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）帕德堡（Paderborn）附近點燃一枚煙火火箭後死亡，警方認為這個裝置是由死者自行製造。

在薩克森邦（Saxony）的歐薩斯（Oschatz），1名45歲男子點燃一枚「煙火炸彈」時造成頭部受傷。根據警方說法，這是一枚威力強大的F4類煙火，需要特別許可才能購買。

警方發言人說，同樣在這個東部地區，哈爾塔市（Hartha）有1名50歲男子在試圖點燃一枚煙火管狀炸彈時造成頭部受傷，接著當場死亡。

在德國北部的漢堡市（Hamburg）附近，1名20歲男子因為點燃1枚煙火死亡。

當地警方表示，最後，在柏林附近的克雷門（Kremen），第5名男子因為「不當操作」煙火死亡。此區另有3人因為類似情況受重傷。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140102

#德國
#法新社
#柏林
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：