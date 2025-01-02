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紐奧良皮卡車撞人群全球譴責 各國領袖同表哀悼

2025/1/2 10:37
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）美國紐奧良喜迎跨年之際發生大型攻擊事件，一輛皮卡車惡意衝撞人群造成至少15人死亡、數十人受傷。國際社會紛紛譴責暴力之外，也對死傷者表達哀悼之意。

●法國紐奧良最初是由法國殖民者建立，這起攻擊發生在路易斯安那州紐奧良市內著名的法國區（French Quarter）。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X以法文與英文寫著：「在法國人心中占有特殊地位的紐奧良遭到恐怖攻擊。我們的心與死傷者家屬及美國人民同在，同感悲痛。」

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在X上表示：「紐奧良發生令人震驚的暴力攻擊，令人髮指。」

他說：「在這個悲慘時刻，我的心與受害者、他們的家人、緊急救援人員和美國人同在。」

●烏克蘭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發文表示：「對美國紐奧良發生的攻擊感到震驚，這起事件奪走無辜者性命，造成多人受傷。」

「我們相信謀劃這起可怕事件的肇事者將被繩之以法。暴力、恐怖主義與任何威脅人類生命的行為在我們的世界沒有立足之地，也絕不能容忍。我們向受害者家屬表達最深切的哀悼…烏克蘭與美國人民站在一起，譴責暴力。」

●歐洲聯盟歐盟最高外交官員卡拉斯（Kaja Kallas）在X表示：「對紐奧良慶祝新年的人遭到蓄意攻擊深感悲痛。這種暴力沒有任何藉口…值此悲慘時刻之際，我們完全聲援受害者及家屬。」

●德國德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在X上發文：「這是來自紐奧良的可怕消息。歡欣慶祝的民眾遭無謂的仇恨奪走性命或受到傷害。我們與受害者親友一同哀悼，願所有傷者早日康復。」

●以色列以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在X寫著：「對紐奧良的恐怖攻擊深感悲痛。我向受害者家屬表達深切哀悼。願2名受傷的以色列公民與所有傷者早日康復…恐怖主義在我們的世界沒有立足之地。」

●沙烏地阿拉伯沙烏地阿拉伯外交部在X發表聲明「譴責並抨擊」這次攻擊。

●土耳其土耳其外交部在聲明中說：「對美國紐奧良發生的攻擊事件深感悲痛。我們向遇難者親友表示哀悼…希望盡快揭露攻擊動機，將那些可能為此負責的人繩之以法。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140102

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