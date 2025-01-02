全球現存最年長奧運金牌得主凱勒提辭世 享嵩壽103歲

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（中央社布達佩斯2日綜合外電報導）匈牙利奧林匹克委員會今天表示，全球當今最年長的奧運金牌得主，同時也是第二次世界大戰遭迫害的猶太人倖存者凱勒提（Agnes Keleti）今天辭世，享嵩壽103歲。凱勒提生前共贏得5面奧運金牌。

路透社報導，凱勒提本名克雷恩（Agnes Klein），1921年1月9日在布達佩斯出生，1938年加入國家體操協會（National Gymnastics Association），並於1940年獲得首個全國冠軍，當年卻因猶太人身分被禁止參加所有體育活動。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）官網上簡介中提到：「凱勒提是匈牙利最偉大的體操選手，她的人生與職涯卻與國家政治和宗教糾葛不已。」

匈牙利奧會表示，凱勒提持假身分文件，藏身於布達佩斯南方一處小村莊而逃過一劫，沒有被送到納粹集中營。二戰期間數以百萬計的猶太人遭納粹屠殺，凱勒提的父親和多名親人死於奧斯威辛（Auschwitz）集中營。

凱勒提1952年，以31歲之姿，在芬蘭首都赫爾辛基舉行的奧運中奪得她的首面金牌。大多數的體操選手31歲時早已退休。

匈牙利奧會表示，凱勒提1956年在澳洲墨爾本奧運攀上體操生涯顛峰，在單屆奧運拿下4面金牌，成為最年長的奪金女性體操選手。

凱勒提次年在以色列定居結婚，育有2名子女。

匈牙利奧會表示，凱勒提體操生涯總共拿下10面奧運獎牌，其中包括5面金牌，成為史上第2偉大的匈牙利選手。凱勒提也曾榮獲匈牙利多個國家獎項。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140102