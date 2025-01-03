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強烈寒流襲日本東北 青森縣酸湯積雪逾4公尺

2025/1/3 11:34
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本北海道與東北地區受到冬季氣壓分布與強烈寒流影響，局部地區降下大雪。青森縣酸湯地區今天上午11時測得積雪高達409公分、青森縣青森機場觀測到積雪194公分。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本附近的冬季氣壓分布持續，北海道、東北地區到關東甲信地區、北陸與東海地區，靠日本海一側以山區為主的地方，一直到明天會持續降下大雪。

而北海道、東北地區局部地區雪勢增強，青森縣的八甲田山的酸湯今天上午5時的積雪達412公分，是往年平均的2倍多。

另外，近畿地區、中國地區、四國、九州北部、九州南部，靠日本海一側的山區今天到明天也可能出現積雪。

氣象廳預測多地到明天上午的24小時降雪量相當可觀，分別為東北地區50公分、北海道與新潟縣40公分、關東甲信地區35公分、北陸與東海地區30公分。

氣象廳也預估，北海道、東北地區到近畿地區、中國地區、四國、九州北部、九州南部，靠日本海一側的局部地區直到5日會風雪交加。

氣象廳因此呼籲民眾要充分留意交通狀況，以及電線與樹木等物品上的積雪。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140103

#日本
#大雪
#青森
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