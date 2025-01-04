加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
緬甸政變
新聞專題
緬甸政變1/270
首頁 / 國際

緬甸獨立紀念日 軍政府特赦5864名囚犯

2025/1/4 21:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈比多4日綜合外電報導）為慶祝緬甸獨立77週年紀念日，緬甸國營媒體報導，軍政府將釋放5864名囚犯，其中包括180名外國人。不過，聯合國昨天指出，緬甸武裝衝突已導致超過350萬人流離失所。

路透社報導，軍政府曾表示將於今年舉行選舉，但這項計畫遭到反對團體廣泛譴責是一場騙局。

目前仍被軍政府監禁者包括該國前領導人、諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

另一方面，聯合國（UN）昨天指出，緬甸武裝衝突已造成超過350萬人流離失所，比2023年增加150萬人，並警告該國的人道主義危機可能會再惡化。

自2021年初軍方推翻民選政府、暴力鎮壓民主抗爭，並引發全國性的武裝叛亂以來，緬甸一直處於動盪之中。

法新社報導，多個少數民族反叛團體自緬甸獨立以來，為了自治權和利潤豐厚的自然資源控制權與軍方持續交戰。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發聲明說，衝突從邊境地區蔓延到全國大部分地區，「迫使創紀錄的人數為了安全和滿足基本需求逃離家園」。

OCHA還說，截至去年12月16日，緬甸逾350萬人流離失所，占總人口5700萬的比例超過6%，其中約1/3是兒童。

OCHA補充：「與1年前（2023）相比，國內流離失所者增加了近150萬人，數量驚人。」（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140104

#翁山蘇姬
#聯合國
#聯合國人道事務協調廳
#法新社
#軍政府
#路透社
#緬甸
#諾貝爾獎
緬甸政變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸軍政府宣布獨立日特赦逾9000人 翁山蘇姬仍繫獄
27
更多編輯台推薦新聞：