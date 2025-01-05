南海緊張之際 菲捍衛海疆為今年首要任務

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（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲中南海局勢持續緊張，菲律賓國防部與軍方最近表示，捍衛領土與海疆是今年的優先任務。

菲律賓國防部4日發布新聞稿說，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在三軍總部新年拜會活動上，籲請國防部與菲律賓武裝部隊繼續堅定捍衛國家主權以及人道價值，彰顯韌性與團結。

鐵歐多洛強調，不容任何國家將扭曲的說詞或事態加諸於菲律賓，同時也感謝外國夥伴力挺菲律賓依據國際法捍衛主權與權益。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）公布軍方於2025年的優先任務，包括持續推動軍事現代化、在國家戰略地區布建更強大的存在感。

布勞納說，軍方將加強海、陸、空的防衛以及網路戰能力，以保護菲國的資源，確保國土與海疆的安全。

鐵歐多洛與布勞納並未點名任何國家，但菲律賓與中國在南海的衝突，自去年下半年開始急速加劇，菲方多次指控中方以船艦衝撞菲國公務船、向菲船噴射強力水柱或雷射光，以及阻撓運補任務。

美國、日本、英國、澳洲等理念相近國家多次譴責中國的行為，支持菲國依據國際法捍衛主權。此外，越南、印尼與馬來西亞等國也積極與菲律賓強化海上演習及海事合作。

設於香港的風險顧問機構史提夫．維克斯（Steve Vickers and Associates）去年12月發布報告說，中國和菲律賓在南海的磨擦近月加劇，北京很有可能採取進一步行動，因為相關風險看似遠低於在台灣海峽。

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報告說，南海危機可能失控，美國在菲部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐）和高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬斯）、美國在菲律賓輪調士兵、日本對菲律賓的支持，都顯示出南海爭議已與區域安全挑戰綁在一起。

報告指出，在南海發生的小事件可能惡化成大危機，影響區域海運，考驗美菲軍事聯盟關係，大多數亞洲國家雖不想被捲入美中對抗，但在美日台菲及中朝俄兩大陣營成形之際，選邊的壓力將會升高。（編輯：田瑞華）1140105