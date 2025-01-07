美東大雪凍雨打亂陸空交通 至少釀5死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國東部地區今天因冬季風暴降下大雪和凍雨，導致中西部道路危險難行，造成至少5人喪生並打亂數百萬人的交通行程。

法新社報導，根據電力追蹤網站PowerOutage.us和航班追蹤網站FlightAware資料，截至今天下午，從密蘇里州到維吉尼亞州有超過17.5萬人無電可用，另有逾2400架班機取消及數萬架班機誤點。

至少有5人因為風暴相關事故喪生。

密蘇里州公路警察（Missouri State Highway Patrol）通報2死，2人都在下車後分別被打滑的車輛撞擊致死。

密蘇里州公路警察昨晚在社群平台臉書（Facebook）貼文說，他們已處理超過1000件駕駛人受困和356起車禍事件。

在密蘇里州左鄰堪薩斯州的公路警察通報，有2人因乘坐的車輛在公路上打滑失控而喪生，另有1人因車輛撞上失控的聯結車而殞命。

透過 Google News 追蹤中央社

氣溫預料將進一步下探，部分地區可能來到攝氏零下18度，而強勁陣風恐推升危險程度。

肯塔基州、密蘇里州、維吉尼亞州和馬里蘭州等多名州長和地方官員都已宣布進入緊急狀態，並呼籲居民切勿外出，以利緊急管理部門清理路面。（譯者：蔡佳敏/核稿：張茗喧）1140107