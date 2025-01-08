川普就職在即 美眾議院通過打擊無證移民法案

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國會眾議院議員今天投票決定擴大對外國犯罪嫌疑人的審前監禁，共和黨掌握多數的新國會正致力兌現川普打擊無證移民的諾言。

法新社報導，「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act）是以已故時年22歲女學生萊肯．萊里的名字命名。這名女學生被1名沒有合法證件入境美國且因入店行竊而被通緝的委內瑞拉男性移民殺害。這項法案要求拘留並驅逐遭控竊盜相關罪名的無證移民。

聯邦眾議院進行表決前，議長強生（Mike Johnson）告訴記者：「一如承諾，我們今天從邊境安全議題展開議事。如果你對民眾和選民進行民意調查，他們會告訴你，這是當務之急。」

他說：「我們有很多工作要做以解決這個問題…由於過去4年所發生的事，這個問題絕對是一場災難…萊肯．萊里法案就是解決這個問題的重要一步。」

這是新國會的第一項法案，共和黨人此舉主要是在凸顯他們所謂的總統拜登執政下的軟弱邊境安全政策。這項法案眾議院去年已經通過，但當時在民主黨控制的參議院遭到阻擋。

經過去年11月選舉後，如今參議院已由共和黨掌握多數，「萊肯．萊里法案」預計最快10日將在參議院進行表決。

儘管由民主黨中間派參議員費特曼（John Fetterman）共同發起，這項法案在參議院至少需要8名在野黨議員支持，並且可能面臨民主黨阻擋。

眾議院少數黨黨鞭克拉克（Katherine Clark）辦公室發聲明指稱，共和黨人「試圖利用一場可怕的悲劇來獲取政治利益」，以及這項法案將會導致擴大拘留卻未增加經費支應。

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共有48名民主黨籍眾議員投票支持這項法案，眾議院最終以264票支持、159票反對，通過這項法案。

川普承諾1月20日就職後就會開始打擊移民跨境和執行大規模驅逐行動，他並已任命強硬派移民官員霍曼（Thomas Homan）為「邊境沙皇」（The Border Czar）。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1140108