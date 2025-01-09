歐盟機構未遵守資料保護規定 法院首度判罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲聯盟普通法院（EU General Court）今天首度裁定，歐盟執行委員會（European Commission）因未遵守歐盟資料保護規定，必須向1名德國公民支付賠償金。

路透社報導，法院裁定，歐盟執委會將這名德國公民個資轉移給美國卻未適當保護，諭令須賠償他400歐元（約新台幣1萬3580元）。

這名德國公民曾在歐盟登入網頁使用「以臉書登入」選項註冊參加會議。審理針對歐盟機構訴訟的歐洲聯盟普通法院認為，將用戶IP位址轉移給美國Meta Platforms的行為違反歐盟資料保護規定。

歐盟執委會發言人表示：「執委會關注這項判決，並將仔細研究法院判決及其含意。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐盟通用資料保護規則（GDPR）被普遍認為是世界最全面、最嚴格的資料隱私法之一。

瑞典金融科技公司Klarna、臉書母公司Meta、領英公司（LinkedIn）和其他企業曾因未遵守規定，而面臨歐盟高額罰款。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140109