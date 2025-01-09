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研究：全球淡水動物1/4面臨滅絕危險 棲地消失問題迫切

2025/1/9 19:25（1/9 20:15 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）今天刊出的1份新研究顯示，生活在河川、含水土層、湖泊和溼地等淡水的動物當中，1/4正面臨高的滅絕風險，含魚類、昆蟲和甲殼動物，歸咎於汙染、築壩和農業等因素構成的威脅。

法新社報導，淡水覆蓋面積占地球表面的不到1%，但生活在其中的生物占目前已知物種的10%多，包括半數的魚類和1/3的脊椎動物。

根據供同儕審查的學術期刊「自然」（Nature）刊登的這份研究，如此生物多樣性支持了數以十億計人的生活，並提供1個抵擋氣候變遷的堡壘，如今這份多樣性卻正承受「大量壓力」。

這份新的評估報告調查了2萬3000多個淡水物種，結果發現面臨滅絕威脅的物種合計占總體的24%，而在每個物種群當中的占比則各異。

例如在蝦、蟹和螯蝦等十足目動物當中，約30%的物種有滅絕危險；在魚類當中有26%，在蛙和爬行動物等四足類動物當中有23%，在蜻蜓等蜻蛉目昆蟲當中則有16%。

自1500年以來，據通報約有89個淡水物種已滅絕，另有178個物種則疑似也已滅絕。但新研究的作者指出，這些數字很可能皆低估，因為人類對於某些物種的所知微乎其微。

他們寫道：「為了防止再有物種數量減少和消失，有迫切必要性迅速採取行動來解決相關威脅。」

淡水物種面臨的主要威脅，包括汙染、築壩、抽水、土地用途改變與農耕、外來物種入侵與疾病，以及氣候變遷與極端天氣。

研究人員表示，淡水是至關重要的棲地和氣候調節器，儘管如此，人們對於這類水源的減少卻「普遍沒看到就不去想」。

根據這份研究，從1970年到2015年，包括草澤、沼澤和池塘等全球溼地約有35%消失，速度是森林消失的3倍。

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此外，全球長度超過1000公里的河川當中，約1/3的河川有流水部分不再涵蓋全長。

研究的作者直言，在全球環境治理當中，淡水領域受到重視的程度，直到最近仍不如陸地和海洋領域。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140109

#淡水
#法新社
One-quarter of freshwater fauna threatened with extinction

刊登在「Nature」期刊的研究：

One-quarter of freshwater fauna threatened with extinction

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