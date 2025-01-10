加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》去年出口4750.7億美元創次高 成長9.9%居亞鄰前段班
首頁 / 國際

奧地利極右翼獲組閣權 全國數萬人集結示威抗議

2025/1/10 06:31（1/10 07:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
許多奧地利民眾9日在全國各地發動示威，抗議極右翼自由黨可能掌權。（路透社）
許多奧地利民眾9日在全國各地發動示威，抗議極右翼自由黨可能掌權。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納9日綜合外電報導）在奧地利總統授權極右翼自由黨（FPÖ）組閣後，數以萬計的奧地利人今天在全國各地發動示威，抗議自由黨可能掌權。

法新社報導，奧地利自由黨在去年9月的全國大選首度拿下最多選票，得票率近29%，但起初其他政黨都拒絕與自由黨一同組閣。

不過，在其他政黨之間的談判破局後，自由黨本週接下任務，將嘗試與態度轉彎的保守派人民黨（ÖVP）共組政府。

示威民眾今晚在首都維也納聚集，呼籲保守派不要加入自由黨的政府，並高舉寫著「打倒法西斯主義」、「納粹滾出去」的標語牌。

也有人在總理府周圍手拉手組成人鏈，主辦者估計共5萬人參與示威。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

現年59歲的赫明格（Elisabeth Helminger）告訴法新社：「我為我的國家、為歐洲，而且事實上還為全世界感到害怕，因為人們選出的瘋狂獨裁者要掌權了。」

奧地利自由黨過去曾數度入閣，但這次是該黨首度領導結盟談判。（譯者：楊昭彥）1140110

#奧地利
#總理府
#自由黨
#法新社
#納粹
奧地利示威民眾9日晚在首都維也納聚集，呼籲保守派不要加入極右翼自由黨的政府。（路透社）
奧地利示威民眾9日晚在首都維也納聚集，呼籲保守派不要加入極右翼自由黨的政府。（路透社）
延伸閱讀
授權極右翼政黨黨魁組閣 奧地利總統稱困難決定奧地利極右政黨獲組閣權 德國憂選民效尤影響大選奧地利國會大選變天 各黨拒與極右翼組聯合政府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：