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洛杉磯野火嚇跑觀光客 空氣品質惡劣破壞心情

2025/1/10 10:40（1/10 11:09 更新）
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洛杉磯地區多處野火，造成空氣品質不佳，圖為遊客與地標好萊塢標誌合照，好萊塢標誌蒙上一層煙塵。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
洛杉磯地區多處野火，造成空氣品質不佳，圖為遊客與地標好萊塢標誌合照，好萊塢標誌蒙上一層煙塵。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）洛杉磯野火影響觀光，今天在好萊塢星光大道等熱門景點，人潮明顯減少。旅客表示，野火打亂行程，空氣品質不佳影響旅遊心情。

中央社記者今天走訪好萊塢星光大道、聖塔蒙尼加海灘、好萊塢標誌等觀光景點，發現旅客人潮明顯不如野火之前。洛杉磯招牌的天際線，籠罩著一層白色的煙霧，空氣中飄散燒焦味。

好萊塢星光大道附近的幾條街距離外，日落大火（Sunset Fire）前一晚剛撲滅，空氣中飄散著燃燒過後的白色灰燼，空氣品質惡劣，部分遊客帶著口罩。

日落大火鄰近星光大道、好萊塢標誌，網路上流傳好萊塢標誌遭到焚毀的合成影片。不過記者今天走訪好萊塢標誌，依然屹立山頭，零星遊客在附近公園拍照，附近的野火已經撲滅。

來自康乃狄克州（Connecticut）的夫妻向中央社記者表示，這次到洛杉磯旅遊，停留時間有限，野火災情影響了他們幾個行程，原本買好參觀環球影城的導覽門票，昨天臨時通知取消了。

朱里雅斯（Julius）在學校從事與肺部有關的研究，對於空氣品質特別敏感，他說此行原本期待，享受南加州的陽光和清新的空氣，但在野火的影響之下，天空籠罩煙塵，「空氣聞起來非常糟糕」。

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高登（Gordon）與妻子都是加州人，來自洛杉磯南方40分鐘車程的橘郡。他們原本計畫在好萊塢附近參觀展覽，但因野火影響，展覽連續兩天都取消。

高登表示，自家住處在25英里之外，感受不到野火，只覺得天色有些陰暗，空氣中也沒有任何煙塵，透過新聞才知道這是洛杉磯地區最嚴重的火災，甚至有一整個社區遭到摧毀，令人難以置信。（編輯：陳承功）1140110

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洛杉磯地區多處野火，影響觀光人潮，圖為好萊塢星光大道的遊客不多。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
洛杉磯地區多處野火，影響觀光人潮，圖為好萊塢星光大道的遊客不多。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
洛杉磯地區多處野火，市區空氣品質惡劣，高樓建築籠罩在白色的煙塵中，前方為加州常見的棕櫚樹。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
洛杉磯地區多處野火，市區空氣品質惡劣，高樓建築籠罩在白色的煙塵中，前方為加州常見的棕櫚樹。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
鄰近海灘的洛杉磯太平洋斷崖（Pacific Palisades）（圖片遠方）籠罩在一片白色的煙塵當中。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
鄰近海灘的洛杉磯太平洋斷崖（Pacific Palisades）（圖片遠方）籠罩在一片白色的煙塵當中。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月10日
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