英財相訪問北京上海 擬重啟英中經濟財金對話

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）根據英國財政部向媒體釋出的訊息，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已前往中國，11日和12日將分別現身北京和上海。在北京，里夫斯將與中國國務院副總理何立峰會晤。

何立峰是英中經濟財金對話（EFD）的中方領頭人。里夫斯此行目標之一為重啟2019年以後停擺的英中EFD。

同時訪問中國的還有英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）、以及英國獨立金融監管機構「金融行為監理署」執行長拉堤（Nikhil Rathi）。

官方代表團之外，英國金融商業界另組高階訪問團赴中，並將舉行金融高峰會。里夫斯在上海也將與英國企業代表會晤。

去年7月上台的英國工黨政府強調與中國建立穩定、「務實」的關係。首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談時，提到他十分期待里夫斯與何立峰在EFD會面，以探索更多投資計畫及英國企業享有更公平待遇的可能性。

施凱爾當時並提議，儘快在倫敦或北京舉行分別由他本人及中國國務院總理李強領銜的英中雙邊正式高階會談。

英國外交大臣拉米（David Lammy）去年10月訪中時，同樣在北京之外，將上海納入行程，並與英國企業代表會晤。在北京，拉米與中國外長王毅、中國共產黨中央委員會對外聯絡部部長劉建超、以及中國國務院副總理丁薛祥會談。

拉米昨天在外交部對部內人員發表演說，主題為英國外交政策未來走向。

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他提到，他以及里夫斯的訪中行都在傳達一個訊息：在可行之處與中國務實接觸往來並合作，例如在貿易、人工智慧管控、氣候、公共衛生等領域；在明顯構成威脅之處，則與中國展開強健對話並提出挑戰，例如制裁向俄羅斯供應科技、以支持俄羅斯侵略戰爭的中國企業。

拉米指出，英國有必要與中國接觸往來，並挑戰中國、促中國勿與俄羅斯「患難與共」。（編輯：張芷瑄）1140110