極端氣候影響加美元走強 2025年全球咖啡價格看漲

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市10日專電）國際咖啡組織（OIC）指出，由於美國大選川普勝出後，美元持續走強，導致咖啡業者的運營成本急劇增加，國際咖啡市場價格，在2024年12月達到47年來的最高點。

同時拉丁美洲咖啡生產國也受到乾旱影響產量減少，加上貨物塞港運輸物流卡關，今年咖啡價格將會持續攀升。

OIC發布最新報告分析，美元走強讓咖啡進口商和烘焙業者成本增加，也帶來運營的壓力，因此必須將成本上漲，轉嫁給最終的消費者。

此外以拉丁美洲為例，巴西是全球最大的咖啡生產國，該國咖啡出口協會（Cecafe）表示，咖啡生產因為乾旱問題持續受到衝擊，2025年巴西咖啡的產量將明顯減少。此外，由於港口作業壅塞和倉儲能力不足，咖啡運輸物流也受到影響，業者必須額外支出更多的費用，甚至導致巴西2家大型咖啡出口商面臨破產危機。而另一個全球咖啡生產大國哥倫比亞，也同樣面臨集裝箱短缺和貨輪運輸能量不足的困境。

除了供應鏈，因為極端氣候導致的乾旱以及颶風，也同樣衝擊中美洲咖啡生產國。受創最嚴重的宏都拉斯和尼加拉瓜。和2023年相比，宏都拉斯去年咖啡出口減少了57%，至於尼加拉瓜則是下降了26%。

至於台灣的邦交國瓜地馬拉，則是逆勢上揚。根據瓜地馬拉國家咖啡協會（Anacafe）統計，瓜國去年咖啡出口外匯收入高達近9億美金（約新台幣295億元），比2023年成長了4%。瓜國有12萬5千個家庭以咖啡種植為主要收入來源，每年可以創造50萬個就業機會，

Anacafe表示，瓜地馬拉的咖啡出口主要以北美市場為主，超過41%銷往美國，11%銷往加拿大。歐洲市場佔25%。至於亞洲市場在2024年佔出口總額將近20%，其中前三大是日本約佔10%、韓國5%、台灣則是近2%。

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全球咖啡生產以及供應在2025年仍持續受到挑戰。國際咖啡組織（OIC）預估例如颶風、乾旱或過度降雨，以及生產國勞動人口不足，植物病蟲害等，甚至化肥、燃料、勞工成本增加，都會導致咖啡減產，進一步推高價格。

不過另一項發展也值得觀察。全球有越來越多的消費者，對於經過認證的高品質咖啡豆，需求量大幅增加，也因此未來高價位優質的咖啡市場也會隨之成長，促使更多咖啡種植業者強化技術提升品質，搶攻消費頂端客群。（編輯：陳承功）1140111