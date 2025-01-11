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拜登15日黃金時段發表告別演說 預計談及國家展望

2025/1/11 18:37
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登定於美東時間15日晚間8時，將在白宮橢圓形辦公室向全國發表告別演說，這是他20日卸任前，最後一次向美國人民及全球發表談話的重要機會。

美聯社報導，拜登今天在羅斯福廳（Roosevelt Room）表示，他認為去年夏天退選並未幫助川普勝選。

拜登非常糟的辯論表現受到來自民主黨的龐大壓力，最終選擇退選。賀錦麗（Kamala Harris）隨後接棒參選，並在僅剩幾個月的時間，籌備通常需要多年規劃的競選活動。

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拜登表示：「我認為我能擊敗川普，我也認為賀錦麗能－她本來會擊敗川普。我認為黨內團結很重要。即使我認為我能連任，我認為團結是更好的選擇。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「他對未來有些想法，不只是關於這個國家，而是當談及全球事件和重要的全球議題，這個國家如何作為一個領導者向前邁進，他肯定會闡述這些內容。」（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140111

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