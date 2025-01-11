印尼民團辦論壇探討新疆維族人權 籲中國停止迫害

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）人權組織「印尼人道主義聯合計畫」與穆斯林學生團體10日舉行線上論壇，討論中國新疆維吾爾族受當局迫害的議題，吸引學生及學者等數十人參與。主辦方盼藉由論壇，呼籲停止迫害維族並保護宗教自由。

「印尼穆斯林學生論壇」（FMII）今天發布新聞稿表示，10日與「印尼人道主義聯合計畫」（HUPI）共同舉行以「再次檢視對新疆維吾爾族人的侵犯」為主題的線上論壇，吸引數十人參與，深入探討新疆維族受歧視的問題。

「印尼穆斯林學生論壇」表示，線上論壇提供一個討論空間以建立具體行動，呼籲停止歧視以實現社會正義。

論壇上討論的重點包括，呼籲停止對新疆維族的歧視、須保持該地區透明度並允許獨立調查，及促進保護宗教自由並停止破壞禮拜場所。

據美國國務院去年發布的2023年度人權報告，中國在新疆對維吾爾族、其他民族或宗教少數族群的嚴重迫害，涉及種族滅絕、反人類罪行、強迫勞動等。自2017年以來有超過百萬名維吾爾族人和其他主要是穆斯林的少數民族被非法關押或拘留。

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「印尼人道主義聯合計畫」主任西曼俊塔克（Hotmar Simanjuntak）強調該論壇的重要性，並稱之為建立共同目標的第一步。他說，「印尼人道主義聯合計畫」與「印尼穆斯林學生論壇」認為，正義和人道主義是必須共同爭取的價值。

一同出席論壇的講者還包括專研維族衝突和地緣政治的律師伊拉萬（Chandra Purna Irawan）、印尼大學法學院副教授蘇塞尤（Heru Susetyo）和「印尼穆斯林學生論壇」代表拉菲（Raffi M. Ammar）。（編輯：田瑞華）1140111