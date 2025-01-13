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日本執政黨幹事長率團訪中 可望見王滬寧、王毅

2025/1/13 21:15
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（中央社記者者楊明珠東京13日專電）日本執政聯盟自民黨及公明黨的幹事長（相當於秘書長）率團今天抵達中國北京，將出席時隔7年的日中執政黨交流機制會議。一行明天可能與中共中央政治局常務委員王滬寧、中國外交部長王毅舉行會談。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁今天率日本執政黨代表團一行12人於下午將近1時（台灣時間正午）抵達北京，預計在北京停留3天，明天出席中日執政黨交流機制會議。

日中執政黨交流機制會議成立於2006年，上一次於2018年10月舉行。

預料日方將在會議上提出中國重啟進口日本水產品、釋放遭中國羈押的日本公民等要求。此外，日方也將針對北韓頻繁試射彈道飛彈等因應對策與中國進行討論，並探討如何促進日中兩國交流等。

日中雙方正在磋商安排明天日本訪中團與中共第4號人物、中共中央政治局常委王滬寧、中國外交部長王毅舉行會談。

日本外務大臣岩屋毅去年12月才訪問中國，這次日本執政黨希望透過政黨間的對話，協助政府推動外交，以改善日中關係。

日本讀賣新聞報導，森山與西田9日到首相官邸（行政中心）拜會首相石破茂。石破茂對兩人表示，「希望日中之間能累積各層面的交流」。

報導說，日中之間的關係長年仰賴自民黨前幹事長、前眾議員二階俊博建立人脈，二階去年10月退出政壇，中日擔憂兩國的議員（國會）外交衰退。

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這次森山、西田所率領的訪中團成員當中，自民黨幹事長代行（代理）福田達夫、副幹事長加藤鮎子，兩人的父親曾是協助日中友好的政治人物，因此自民黨幹部期待培養日中友好的新世代人脈。

不過，中國海警船三番兩次地入侵釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）「領海」，加強威壓式的行徑；此外，中國針對重啟日本水產品、釋放羈押的日本公民等問題遲未解決。對於這次訪中團，有自民黨資深人士酸說：「只是做做戲展現友好，不能說是議員外交。」（編輯：韋樞）1140113

森山裕
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