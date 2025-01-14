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菲律賓抗議中國「怪物」海警船出沒 意在恐嚇漁民

2025/1/14 14:32
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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）菲律賓表示，中國在馬尼拉專屬經濟海域內部署其現役噸位最大且有「怪物」之稱的海警船，這實令人擔憂，顯然是意在恐嚇在南海爭議性島礁周圍作業的漁民。

路透社報導，菲國國家安全委員會（National Security Council）發言人馬拉雅 （Jonathan Malaya）今天在記者會中表示：「中華人民共和國部署這艘怪物船所表現出的日益侵略行為，讓我們感到震驚。」

馬拉雅說，這艘長約165公尺的中國海警船5901號出現在三描禮士省（Zambales）外海77海浬處，菲律賓對此提出抗議，並要求這船立即撤出菲國專屬經濟區（EEZ）。

馬拉雅表示：「這是一次升級行為與挑釁」，這船現蹤當地是「非法的」、「令人無法接受的」。

菲律賓海岸防衛隊說，已派出所屬2艘最大型的船艦來驅離這艘中國海警船。

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中國外交部發言人郭嘉昆昨天表示，中國海警的「巡航執法」是「合理合法、無可非議」。

由於對南海的主權聲索區域重疊，作為美國條約盟邦的菲律賓與中國之間的緊張關係，過去2年來不斷升高。（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1140114

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