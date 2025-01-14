北美星巴克新規：非消費者禁止占位、借廁所

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（中央社西雅圖13日綜合外電報導）為解決業績下滑與顧客流失問題，連鎖咖啡巨頭「星巴克」（Starbucks）今天宣布，未來北美地區所有門市需確認顧客有消費，方能使用店內座位與洗手間。

美聯社報導，這項適用所有北美直營門市的新規也明定禁止歧視或騷擾，不可在店內飲用非門市販售酒精飲料，嚴禁吸毒、抽菸或吸電子菸，也禁止乞討行為。

根據新規，門市可向違規者下達逐客令，且若有必要，門市也可通報執法部門。星巴克表示，員工將接受訓練，以執行這項新政策。

星巴克發言人安德森（Jaci Anderson）表示，新規旨在保障付費消費者的權益，且其他零售業者早已實施類似規定。

他指出，「我們希望店內的每位消費者都有賓至如歸的感受。透過制定明確的行為與空間使用規範，我們才能為所有顧客打造更美好的環境。」

這項新規也徹底扭轉星巴克自2018年起實施的「敞開大門」政策。舊政策源於2名非裔男子到費城1間實施「非消費顧客不得逗留」政策的星巴克談生意，但卻什麼都沒買，最後2人遭警察逮捕。他們被捕的畫面曝光後，星巴克因此招致批評。

當時的星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）表示，他不希望有人被拒之門外而感覺「矮人一截」。

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然而自此以後，星巴克員工和消費者都因店內不守規定、甚至造成危險的行為備受困擾。2022年，星巴克因屢次發生吸毒和威脅員工等安全問題，陸續關閉全美16家門市，其中包括洛杉磯和公司總部所在地西雅圖的各6家門市。

星巴克現任執行長尼柯爾（Brian Niccol）表示，期盼星巴克能夠重拾往昔社區咖啡館的氛圍，因為長期以來，得來速車道大排長龍、「行動預點」出問題等各種狀況，導致光顧星巴克變成「毫無樂趣」的一件事。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140114