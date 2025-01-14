中日執政黨交流會議 日方要求中國恢復水產品進口

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（中央社記者邱國強北京14日電）「中日執政黨交流機制」第9次會議今天在北京登場。綜合中日媒體報導，中共中聯部長劉建超說，中日執政黨要加強對話溝通，以實際行動推動中日關係健康穩定發展；日本自民黨幹事長森山裕則要求中國撤銷日本水產品進口限制。

根據新華社報導，這項會議以「大變局下中日關係—執政黨的使命和擔當」為主題，進行「開放、坦誠交流」。共有來自中方部委、地方政府及日本執政黨代表60餘人參加。

報導指出，劉建超表示，中方願與日方共同落實好兩國領導人重要共識，堅持「和平共處、和合共生、和而不同」，推動構建契合「新時代要求」的建設性、穩定的中日關係。兩國執政黨要加強對話溝通，以實際行動推動中日關係健康穩定發展。

報導提到，森山裕及公明黨幹事長西田實仁表示，日中執政黨交流機制會議重啟，將為雙邊關係改善發展發揮重要作用，願與中方密切黨際交往，增進國民友好感情，深化各領域務實合作。

根據共同社報導，森山裕在會中發表基調演講時指出，日中關係的前進「需要具體的成果」。他要求中國撤銷福島核處理水排海後實施的日本水產品進口限制。

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森山裕強調，為改善日中關係，三大支柱之一是需要增進兩國民間的相互理解；二是創造具體成果；三是加強所有級別的對話。他並要求中國確保境內日僑的安全，並恢復進口日本產牛肉，也期待中國外交部長王毅今年內訪日。

報導提到，中日執政黨交流機制最早於2006年在中國舉行，日本民主黨執政時代曾中斷，2015年重啟，但2018年10月後又告中斷。（編輯：張淑伶）1140114