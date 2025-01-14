歐盟調查報告：中國公共採購招標歧視歐洲醫材製造商

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟今天指控中國當局在公共採購招標中歧視歐洲醫療器材製造商，並警告除非能透過與北京對話解決，否則將採取「果斷行動」。

法新社報導，歐盟2024年對中國啟動一系列調查後，中國也對歐盟產品展開本身的調查予以報復，歐中這兩大經濟體之間的商業緊張局勢隨之升溫，

布魯塞爾的調查始於去年4月，這是歐盟首次根據其「國際採購工具」（International Procurement Instrument）啟動調查。國際採購工具的宗旨在促進國際公共採購市場的互惠准入。

負責歐盟貿易和經濟安全政策領域的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在聲明稿中表示：「我們發現中國在公共採購招標中歧視歐盟醫療器材生產商。」

「我們雖持續以對話作為解決問題的首要途徑，但我們已準備好採取果斷行動，以捍衛公平競爭的環境，支持公平競爭。」

歐盟執委會在今天發布的調查報告中表示，「有明確證據顯示中國以不公平與歧視性的方式，限制歐盟醫療設備生產商准入」。

相關設備包括X光機、植入性醫材、助聽器、助行器、繃帶和假牙等。

歐盟執委會發現，在首批樣本的公共採購招標中，有 87%含有明確或隱含的限制，影響對進口醫療器材的採購。

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根據歐盟規定，一旦調查發現有不公平的行為，歐盟可以限制，甚至排除中國企業准入歐盟公共採購市場。

歐盟執委會表示，在可接受解決方案付之闕如的情況下，執委會將評估採取這類措施的可能性。（譯者：劉淑琴）1140114