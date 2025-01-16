川普提名司法部長矢言 不會針對政治立場不同人士

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名的司法部長人選邦迪（Pam Bondi）今天矢言，不會根據政治立場而針對特定人士，但不願直接回應是否會調查被川普鄙視的人。

路透社報導，邦迪告訴聯邦參議院司法委員會，「司法部裡永遠不會有敵人名單，我不會把這個職位政治化，我不會僅僅因為人們的政治立場而針對他們」。

59歲的邦迪2011年至2019年擔任佛州檢察長，2019年川普因涉嫌對烏克蘭施壓來打壓競爭對手拜登面臨彈劾時，邦迪在審判中為川普辯護，最終川普獲判無罪。

邦迪形容自己為有獨立思想的檢察官，關注鴉片類藥物氾濫、人口販運等問題，但她也不願排除對川普對手的調查。

民主黨聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）問她會不會調查特別檢察官史密斯（Jack Smith）時，邦迪表示：「隨便答應事情很不負責任。」

史密斯對川普提出兩起刑事案件，現都已被駁回。

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邦迪批評史密斯的調查，稱這是司法部黨派「武器化」的證據。

川普競選期間多次矢言，會利用司法部門來針對曾調查或批評他的人。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140116