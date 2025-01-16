加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
首頁 / 國際

川普提名司法部長矢言 不會針對政治立場不同人士

2025/1/16 13:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名的司法部長人選邦迪（Pam Bondi）今天矢言，不會根據政治立場而針對特定人士，但不願直接回應是否會調查被川普鄙視的人。

路透社報導，邦迪告訴聯邦參議院司法委員會，「司法部裡永遠不會有敵人名單，我不會把這個職位政治化，我不會僅僅因為人們的政治立場而針對他們」。

59歲的邦迪2011年至2019年擔任佛州檢察長，2019年川普因涉嫌對烏克蘭施壓來打壓競爭對手拜登面臨彈劾時，邦迪在審判中為川普辯護，最終川普獲判無罪。

邦迪形容自己為有獨立思想的檢察官，關注鴉片類藥物氾濫、人口販運等問題，但她也不願排除對川普對手的調查。

民主黨聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）問她會不會調查特別檢察官史密斯（Jack Smith）時，邦迪表示：「隨便答應事情很不負責任。」

史密斯對川普提出兩起刑事案件，現都已被駁回。

google news透過 Google News追蹤中央社

邦迪批評史密斯的調查，稱這是司法部黨派「武器化」的證據。

川普競選期間多次矢言，會利用司法部門來針對曾調查或批評他的人。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140116

#川普
#司法部長
#拜登
#史密斯
#民主黨
#美國
#路透社
#謝安達
川普
TikTok在美大限將至 重點脈絡一次看為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機
邦迪
川普提新司法部長邦迪 美媒：曾任卡達華府說客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：