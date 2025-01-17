北約軍委主席包爾：中國不能玩兩手策略

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）北約軍委主席包爾在卸任前夕的記者會上嚴詞指出，北約對中國傳達的訊息很明確：不能玩兩手策略，一面說要遵守聯合國憲章，一面卻「對在歐洲發生的戰爭添加柴火」，並說北韓派兵烏克蘭為國際局勢帶來巨大改變。

北大西洋公約組織（NATO）連2日的國防部長會議在今天結束，包爾（Rob Bauer）在會後記者會說明，這次會議重點包括討論盟國到2030年前的戰備能力，並表示目前無跡象顯示俄羅斯有意於和平，反而是與中國、伊朗、北韓持續合作影響全球安全。

包爾特別提及中國對全球安全的影響是北約的深刻關切，包括在高度不透明下提升核武，以及確保俄羅斯能持續侵烏戰爭。他在答覆韓聯社提問時進一步解釋北韓與中國挺俄的後果。

包爾說，北韓派兵援俄是一個巨大的轉變，這個世界上最孤立的國家突然變成參與者，而中國容許此事發生，「他們來到歐洲，印太地區突然被連結（到歐洲安全），使情勢更複雜，帶來巨大後果」。

他認為北韓以這種方式參與是一個戰略上的錯誤，北韓軍隊無法成為俄軍的盾牌，反而是被沒有效率的運用，許多北韓軍人將會死亡。至於中國的角色，則是除了直接提供武器之外的一切俄軍所需，他重申中國不能既要跟北約國家作朋友、進行貿易，卻又支援北約的敵人。

對於已持續近3年的俄烏戰爭局勢，包爾強調目前俄烏雙方都處境困難，不能只聚焦在烏克蘭的困境，而且俄國的進展十分緩慢，烏克蘭在前線也未崩垮，北約將持續填補烏軍所需並加強協助訓練烏軍。

今天也是荷蘭海軍上將包爾擔任北約軍事委員會主席的最後一天，他的繼任者是義大利海軍參謀長德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）。

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同樣出席記者會的盟軍最高統帥卡沃里（Christopher G. Cavoli）是美國陸軍上將，他在答覆川普（Donald Trump）上台可能降低對北約支持的問題時說，美國對區域安全的保證是實在的，他不願對新政府作為多加揣測。

北約盟軍轉型最高司令（Supreme Allied Commander Transformation）范迪亞（Pierre Vandier）負責北約防務規畫進程（NDPP），這位法國海軍上將在同場記者會提到，北約將會加速提升軍事優勢，當前軍事競賽比的是調適、轉型和創新的能力，「關鍵就在速度，時間是最重要的」。（編輯：楊昭彥）1140117