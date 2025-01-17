歐盟官員：歐盟是中美競逐下東協首選夥伴

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）歐盟駐東協大使席姆表示，美國總統當選人川普上任不會影響歐盟與東協關係，歐盟會持續致力於東協深化合作，特別是數位轉型、綠色轉型和價值鏈。他強調，在中美競逐下，歐盟仍是東協各國的首選夥伴。

美國總統當選人川普（Donald Trump）上任在即，歐盟駐東協大使席姆（Sujiro Seam）16日表示，川普上任不會影響歐盟與東協關係，並引述智庫調查指出，歐盟仍是中美競逐下的首要合作夥伴。

席姆解釋：「這是因為歐盟充分尊重東協，在地緣政治競爭下，不選邊站的立場。」

席姆所引述的民調是新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）每年公佈的「東南亞調查報告」，在2024年和2023年的報告中，歐盟皆是東協民眾在中美競逐不確定之際，首選的戰略夥伴。

席姆補充，歐盟會與東協合作，使東協能應對地緣政治競爭中的風險或威脅，並補充說，「歐盟會持續以尊重東協政治立場作為基礎，維持雙方最高層級接觸。」

席姆強調，「東協－歐盟戰略夥伴關係落實行動計畫」是自2023年至2027年的規劃，因此不會受到美國領導層更迭影響。

另外，席姆也指出，完成區域貿易協定是歐盟的長期目標之一，雙方將聚焦在3個共同關心的領域增進合作，即數位轉型、綠色轉型和價值鏈。

他解釋，歐盟與東協的自由貿易協定磋商需很長時間，因歐盟須先與個別國家達成協議，接著才能進入區域談判階段，並補充說，歐盟已與新加坡和越南簽署自由貿易協議，現正與印尼、泰國、汶萊和菲律賓進行相關談判。

針對印尼最近正式加入金磚國家，席姆表示，印尼在內等東協國家加入金磚國家不會影響歐盟與東協的合作。

他說：「隨著金磚國家這個代表全球南方的集團崛起，建立歐盟與東協之間的戰略夥伴關係更顯得愈趨重要。」

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席姆表示，無論東協或歐盟成員國參與任何國際組織，都不會影響歐盟與東協過去達成的協議。

席姆說：「我們與東協的夥伴關係是以聯合行動計畫為指導方針，我們的關係遵循該框架，所以我不認為（東協成員國有意加入金磚國家）會改變我們與東協的關係。」（編輯：陳慧萍）1140117