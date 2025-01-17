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續凍結俄國資產恐卡關 比利時國王可能成歐盟解方

2025/1/17 19:40
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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）歐盟凍結俄國央行資產的命令將在1月底到期，但匈牙利已揚言否決延續制裁，主張等美國總統當選人川普上任後再跟進美國新政。金融時報指出，比利時1944年一授權國王的法律可能成為歐盟擺脫匈牙利卡關的解方。

川普（Donald Trump）上任後的作為將牽動歐洲聯盟（EU）許多重要政策，對俄羅斯制裁就是其一。為了促使俄國與烏克蘭達成和平協議，美國媒體彭博（Bloomberg）指出，川普團隊正在考慮兩個截然不同的方向。

第一種是鬆綁拜登（Joe Biden）執政時對俄國石油產業等施加的嚴厲經濟制裁，第二種則是祭出更強硬的制裁以逼迫俄國妥協。

無論示好或加壓，在歐盟27國裡既親俄又緊靠川普的匈牙利奧班（Viktor Orban）政府，已再度成為歐盟對俄制裁政策的擋路石。匈牙利歐盟事務部長波卡（Janos Boka）16日告訴歐洲記者，在決定是否延長對俄制裁前，應該先與美國新政府進行有意義的溝通。

俄羅斯2022年發動全面侵烏戰爭後，歐盟及七大工業國（G7）、澳洲等聯手凍結其境內的俄國官方資產，合計約2600億歐元（約新台幣9兆元），其中大半在歐盟境內，包括1900億歐元存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank），大多為證券或現金。

歐盟已決定動支這批凍結財產的孳息以援助烏克蘭，估計去年稅後約有25億至30億歐元。

歐盟對俄制裁每次為期6個月，在對外政策須27個成員國一致同意的歐盟條約束縛下，過去近3年來每次的延長制裁決策都給予匈牙利卡關機會。歐盟內部討論過的解套方法，包括拉長每次制裁期間，但這得匈牙利同意；或者剝奪匈牙利的表決權，但這牽連甚大且過程費時，未獲多數國家支持。

不過至少就俄國中央銀行存放在比利時的資產而言，可能還有一個解方。英國「金融時報」（Financial Times）報導，1944年第二次世界大戰期間，比利時通過法律，在政府同意下，國王可發布命令禁止境內資產轉移到國外。

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比利時王室和歐洲清算銀行皆未回覆金融時報的詢問，該報指出，比利時一直不願透過國內法律單獨進行資產凍結，擔心此作法將會面臨俄國指控違反國際法，也可能違背比利時與俄國簽定的雙邊投資條約。

歐盟若要在時間壓力下形成有效決策，除非在比利時或匈牙利之間「柿子挑軟的吃」，勸導配合大局，或者再找出其他創意解方，否則期限一到，據金融時報引述匿名歐盟官員說法，這批資產「第2天就會落入俄國之手」。（編輯：田瑞華）1140117

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