學者：美國優先政策恐影響印尼經濟 GDP難達8%

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）川普可能對包括印尼在內等貿易順差較大的國家徵收關稅，印尼學者表示，川普「美國優先」政策，強調減少貿易逆差和收緊移民政策，若印尼經濟政策沒有根本性地改變，那實現GDP達到8%目標的可能性就會很低。

雅加達建國大學（Binus University）助理教授瑪哈拉尼（Curie Maharani）和印尼智庫印太戰略情報（Indo Pacific Strategic Intelligence）執行董事桑迪（Sandy Juda Pratama）今天在雅加達郵報（Jakarta Post）發表評論指出，川普2.0將對印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）5年內GDP成長達8%的目標造成阻礙。

評論指出，川普重返白宮將聚焦「美國優先」政策，強調減少貿易逆差和收緊移民政策，這將對印尼未來的經濟產生重大影響，若印尼經濟政策沒有根本性地改變，那實現GDP達到8%目標的可能性就會很低。

瑪哈拉尼和桑迪指出，川普第2個總統任期預計將推行更激進的貿易政策，甚至對中國進口的產品徵收更高的關稅，及可能對包括印尼在內等貿易順差較大的國家徵收關稅，這將直接削弱印尼紡織品、鞋類和棕櫚油等商品在美國市場的競爭力，若出口收入減少，對普拉伯沃的經濟成長目標形成巨大挑戰。

印尼公共政策研究中心（TII）經濟組研究員普杜（Putu Rusta Adijaya）也指出，川普的「美國優先」政策將對印尼產生重大影響，因為川普所推行的是貿易保護主義政策，他計劃將進口美國的商品關稅提高10%至20%左右。

時代報（Tempo）今天報導，若進口關稅政策適用於各國，將對印尼貿易產生影響。據統計，2022年及2023年印尼對美主要出口商品包括電機設備、服裝、動植物油脂、鞋類、水產品等。

報導指出，美國提高進口關稅勢必導致印尼商品在美國市場上的價格更為昂貴，進而可能降低其競爭力而影響經濟。

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另外，瑪哈拉尼和桑迪也表示，川普的貿易政策也可能進一步加劇中美貿易戰，並引發更為廣泛的貿易衝突，進而擾亂全球供應鏈，損害全球經濟成長。並舉例「對作為東亞地區電子和汽車產業供應鏈一環的印尼而言，可能會受到（貿易戰）間接影響，而減少生產和出口。」

學者在評論中指出，中美緊張關係加劇也可能導致印尼對中國進口增加，使原本就已嚴重的對中貿易赤字更加惡化，「這可能會削弱印尼的製造業，並阻礙其經濟增長」。（編輯：唐佩君）1140121