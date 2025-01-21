加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清泉崗基地士官長遭發動機吸入 送醫搶救不治
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 國際

學者：美國優先政策恐影響印尼經濟 GDP難達8%

2025/1/21 12:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）川普可能對包括印尼在內等貿易順差較大的國家徵收關稅，印尼學者表示，川普「美國優先」政策，強調減少貿易逆差和收緊移民政策，若印尼經濟政策沒有根本性地改變，那實現GDP達到8%目標的可能性就會很低。

雅加達建國大學（Binus University）助理教授瑪哈拉尼（Curie Maharani）和印尼智庫印太戰略情報（Indo Pacific Strategic Intelligence）執行董事桑迪（Sandy Juda Pratama）今天在雅加達郵報（Jakarta Post）發表評論指出，川普2.0將對印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）5年內GDP成長達8%的目標造成阻礙。

評論指出，川普重返白宮將聚焦「美國優先」政策，強調減少貿易逆差和收緊移民政策，這將對印尼未來的經濟產生重大影響，若印尼經濟政策沒有根本性地改變，那實現GDP達到8%目標的可能性就會很低。

瑪哈拉尼和桑迪指出，川普第2個總統任期預計將推行更激進的貿易政策，甚至對中國進口的產品徵收更高的關稅，及可能對包括印尼在內等貿易順差較大的國家徵收關稅，這將直接削弱印尼紡織品、鞋類和棕櫚油等商品在美國市場的競爭力，若出口收入減少，對普拉伯沃的經濟成長目標形成巨大挑戰。

印尼公共政策研究中心（TII）經濟組研究員普杜（Putu Rusta Adijaya）也指出，川普的「美國優先」政策將對印尼產生重大影響，因為川普所推行的是貿易保護主義政策，他計劃將進口美國的商品關稅提高10%至20%左右。

時代報（Tempo）今天報導，若進口關稅政策適用於各國，將對印尼貿易產生影響。據統計，2022年及2023年印尼對美主要出口商品包括電機設備、服裝、動植物油脂、鞋類、水產品等。

報導指出，美國提高進口關稅勢必導致印尼商品在美國市場上的價格更為昂貴，進而可能降低其競爭力而影響經濟。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，瑪哈拉尼和桑迪也表示，川普的貿易政策也可能進一步加劇中美貿易戰，並引發更為廣泛的貿易衝突，進而擾亂全球供應鏈，損害全球經濟成長。並舉例「對作為東亞地區電子和汽車產業供應鏈一環的印尼而言，可能會受到（貿易戰）間接影響，而減少生產和出口。」

學者在評論中指出，中美緊張關係加劇也可能導致印尼對中國進口增加，使原本就已嚴重的對中貿易赤字更加惡化，「這可能會削弱印尼的製造業，並阻礙其經濟增長」。（編輯：唐佩君）1140121

川普
北京學者：川普就職 對中國加徵高關稅不可避免川普下令退出巴黎協定 日本稱美國參與相當重要
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀川普就職 新加坡總理：可繼續視星國為信賴夥伴
106
更多編輯台推薦新聞：