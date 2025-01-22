歐盟將公布「競爭力指南」聚焦創新、新能源廣交國際

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）川普關稅戰「山雨欲來風滿樓」，歐盟持續推進提升自身競爭力的政策。歐盟執委會主席范德賴恩今天在歐洲議會預告下周公布「競爭力指南」，聚焦活化民間儲蓄、投入新能源並廣交全球夥伴。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午在歐洲議會（European Parliament）大會指出，強權交往的規則正在改變，「我們在歐洲可能不喜歡這個新現實，但我們得應對它」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天再度提及將對歐盟祭出關稅，歐盟主要領導人目前都保持低調，未直接回應，等風暴真正來了再說。

范德賴恩表示，下周提出的「競爭力指南」（Competitiveness Compass）內容將是歐盟執委會的北極星，引領未來5年的政策方向。指南的三大目標，一是拉近與國際競爭者的創新差距，二是兼顧去碳化（decarbonisation）與競爭力，三是強化經濟韌性和安全。

為了提高投入創新的資金，范德賴恩宣布將發起「歐洲儲蓄與投資聯盟」（European Savings and Investment Union），提供新投資商品活化歐洲民間的儲蓄、對風險資金提供誘因。

她在昨天「世界經濟論壇」（WEF）演說中已提到，歐洲民間儲蓄高達近1.4兆歐元（約新台幣48兆元），而美國儲蓄僅8000億歐元，但由於歐洲投資市場分散，導致每年約3000億歐元的歐洲儲蓄流向海外，因此歐盟欲將資金引回境內協助創新。

她也宣布執委會將在2月提出新的能源計畫，分散電力來源，降低能源價格，並投資新世代的潔淨能源科技，例如新核能、地熱、固態電池等。

在經濟安全上，范德賴恩把重點放在廣結善緣。她說過去幾年歐盟在全球各地已談成超過35個新協定，重點在確保取得原物料、分散潔淨科技供應鏈，未來還將持續擴展國際夥伴。

她不忘重申歐盟最密切的夥伴是美國，不但美歐之間的貿易量高達1.5兆歐元，數字之外還有許多友誼、親情、共同歷史及文化的連結，「這是我們與美國新政府交往時會一直放在心上的事」。

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歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在歐洲議會同一場報告時也向大西洋那頭喊話，表示美國與歐洲持續促進一個穩定、平衡和可預期的貿易關係才是雙方共同利益。

范德賴恩與柯斯塔都強調，歐盟將在站穩歐洲原則和利益的前提下與美國儘快展開對話。不過，川普自勝選以來已與不少政府領導人見面或談話，但仍未安排與這兩位歐盟機構領導人的會談。（編輯：韋樞）1140122