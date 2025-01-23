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土耳其滑雪度假飯店大火78死 疑消防警報系統失靈釀禍

2025/1/23 18:25（1/23 18:37 更新）
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（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其司法部今天宣布，國內西北部包魯省（Bolu）一間滑雪度假村飯店本週發生大火，總計造成78人喪命，所有罹難者的身分都已確認。

位於土耳其卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假村的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）21日凌晨發生大火，許多家庭來不及逃難而葬身火窟。

隨著外界對這間12層樓豪華飯店消防措施的質疑不斷加深，也有越來越多人懷疑人為疏失是導致慘重傷亡的主因。

劫後餘生的倖存者和專家指出，飯店的消防警報系統失靈，未發揮作用。

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正偕同一個專家小組在當地調查這起悲劇的安卡拉建築師協會（Ankara Chamber of Architects）會長巴席爾馬茲（Derya Basyilmaz）告訴法新社，這家飯店只有一座逃生梯，而且沒有自動噴水滅火系統。

目前本案已有11人被捕，其中包括飯店的老闆、總經理、主管和電工主管，還有包魯省消防部門官員。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140123

土耳其西北部包魯省卡爾塔卡亞滑雪度假村的卡塔爾大飯店21日發生大火。（路透社）
土耳其西北部包魯省卡爾塔卡亞滑雪度假村的卡塔爾大飯店21日發生大火。（路透社）
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